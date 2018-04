Lintjesregen 2018: Delft

DELFT - In Delft hebben elf inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zeven van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een iemand tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Delft.

*Mevrouw A.M. Dijkgraaf Nadorp - Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het kapitaal van sportverenigingen staat volgens velen op het veld, maar in de kern zijn dat de vrijwilligers van de club. Als iemand zich al 38 jaar inzet voor de club, dan kunnen we zelfs wel spreken van grootkapitaal. Mevrouw Dijkgraaf-Nadorp verzorgt al ruim dertig jaar bardiensten op zaterdag bij hockey- en tennisvereniging Ring Pass Delft. Met eigen vervoer doet ze daar wekelijks de inkopen voor. En al ruim 25 jaar is ze lid van de clubcommissie.

Wanneer er een feestje of een evenement georganiseerd moet worden, is mevrouw Dijkgraaf-Nadorp één van de drijvende krachten. Valt iemand door ziekte uit en moet er geïmproviseerd worden, dan wordt zij gebeld. Want iedereen weet: dan komt het goed.

Niemand doet vergeefs een beroep op haar, zelfs niet als haar eigen gezinsleden kampen met ziekte. Ook dan staat ze nog steeds klaar voor iedereen. Ring Pass benoemde mevrouw Dijkgraaf-Nadorp in 2006 geheel verdiend tot Lid van Verdienste.

*De heer J.C.M. Holierhoek - Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als directeur van woningbouwvereniging Sint Hippolytus zette de heer Holierhoek zich in voor betere woningen en een fijnere woonomgeving van huurders. Hij maakte zich sterk voor de stadsvernieuwingsprojecten in de Gilliswijk en het Westerkwartier. Toen hij met de VUT ging, werd de heer Holierhoek voorzitter van de Cliëntenraad van de gemeente Rijswijk. Vijftien jaar behartigde hij belangeloos de belangen van mensen met een laag inkomen. Twaalf jaar geleden werd hij bestuurslid van Inloophuis Debora, ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Vier jaar later werd hij voorzitter van de Debora Partnership Club, gericht op werving van sponsors.

Naast bestuurder is de heer Holierhoek ook sportman. Hij stond ruim dertig jaar aan de wieg van nachtelijke hardloopwedstrijd de Verdonkere Maanloop. In 2000 maakte de wedstrijd een doorstart onder de naam Droomtijdloop; ook hierbij was de heer Holierhoek volop betrokken. Jarenlang gaf hij bij Atletiek Vereniging De Koplopers leiding aan de organisatie van de Golden Ten Loop. Mede door zijn inzet groeide het aantal deelnemers van 800 naar 2.500. Nog altijd is hij medeorganisator van de Golden Ten Loop-wandeltochten en redacteur van de Golden Ten Loop-krant. Het bestuur van de Koplopers benoemde hem tot Lid van Verdienste.

*De heer H.J.C. Koster - Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Koster is al sinds 2004 taalcoach bij het SamenSpraak, waarbij hij niet-Nederlandstaligen helpt de Nederlandse taal te leren. Hij heet mensen daarvoor welkom in zijn eigen huis. Nog iets langer, sinds 2003, is de heer Koster daarnaast stadgids. Dit belangeloze werk staat symbool voor zijn belangstelling voor geschiedenis, voor Delft en vooral voor mensen. Bij het Vermeer Centrum treedt de heer Koster regelmatig op als gastheer. De mensen van Stichting Gilde kunnen in het mooie pand aan de Voldersgracht altijd op zijn hulp rekenen. Hetzelfde gold jarenlang voor het bestuur van Nemo Science Museum in Amsterdam en Archeon in Alphen aan den Rijn. De heer Koster hielp bij de bouw van Archeon. Bouwen deed hij ook aan de Sirius, het schip van Greenpeace. Aanvankelijk was de heer Koster vrijwilliger bij Greenpeace; vanaf zijn 53e was hij tien jaar lang lid van het Greenpeace-actieteam.

In zijn werkzame leven werkte de heer Koster bij Directie Natuur en Behoud en was hij onder meer voorzitter van het Europees Agentschap voor Informatie over de Natuur. Zoals hij later voor Greenpeace zou doen, reisde hij ook toen al de wereld over om de belangen van de natuur te verdedigen.

*De heer J.H. Kroon - Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Drs. Kroon was speler, scheidsrechter en voorzitter bij de Bergdiensten Volleybal Vereniging. Hij zat vijf jaar in het hoofdbestuur van de Nederlandse Volleybal Bond en werd bij zijn afscheid benoemd tot Lid van Verdienste, vanwege zijn rol die bij de professionalisering van de volleybalbond. Nog altijd is hij scheidsrechter en ook vaste gastheer van heren 1, nu bij Volleybalvereniging Inter Rijswijk. Hij was voorzitter van de stichting sporthal De Pijl in Naaldwijk, van het platform Westlandse sporthallen, van de zaalvoetbaltak van Rkvv Westlandia in Naaldwijk en de stichting Top zaalvoetbal Den Haag en omstreken.

Ook politiek was de heer Kroon actief. Zo was hij tot 2003 gemeenteraadslid in Naaldwijk, tot de gemeente opging in de gemeente Westland. Hij was daarnaast secretaris van IKOS, een stichting gericht op godsdienstige vorming op openbare scholen. Goed met elkaar omgaan was daarbij voor de heer Kroon belangrijker was dan de letterlijke tekst van de Bijbel.

Recenter hield hij zich als secretaris van de ANBO Delft en algemeen bestuurslid van de SSBO de samenwerkende bonden van ouderen bezig met belangenbehartiging van ouderen in Delft, op gebied van wonen, zorg en veiligheid.

*De heer A.A.J.F. van den Dobbelsteen - Benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Professor Van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design en Sustainability bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Als wetenschapper zet hij zich in voor duurzame energiesystemen en klimaatadaptatie. Zijn onderzoeken dragen in hoge mate bij aan een leefbare wereld in deze tijden van klimaatverandering. Zijn academische prestaties zijn breed bekend en in binnen- en buitenland is hij een graag geziene gast en spreker. Zijn kennis wordt gevraagd en toegepast over de hele wereld. Hij wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande denkers op het gebied van stedelijke duurzaamheid. Ook buiten zijn werk zet hij zich voor duurzaamheid in. Hij heeft zitting in diverse klankbordgroepen, stichtingen en onderzoeksprogramma's. Als voorzitter van NL Greenlabel steunt hij de verduurzaming van de leefomgeving in de ruimste zin van het woord. Dat hij zich ook buiten de vele uren die hij aan academisch werk besteedt, inspant voor een duurzame omgeving, toont zijn tomeloze passie voor het onderwerp. Professor Van den Dobbelsteen is voor zijn studenten een gedreven, motiverende, stimulerende en inspirerende mentor. Daarmee draagt hij zijn kennis en inspiratie over op de volgende generatie en inspireert jonge mensen tot het kritisch te kijken naar de wereld en het willen bijdragen aan behoud en verbetering ervan.





*Mevrouw E.C.M. van der Kraaij Herman -Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Kraaij was collectant voor de Delftse afdeling van KWF Kankerbestrijding toen ze in 1991 voorzitter werd. Ze coördineerde de jaarlijkse huis-aan-huis collecte, onderhield contacten met het hoofdkantoor, stuurde bestuursleden en wijkavonden aan, organiseerde vergaderavonden en regelde de geld-tel-actie, die in de beginjaren nog handmatig moest gebeuren. Naast de jaarlijkse actie die gemiddeld € 30.000 per jaar opleverde nam ze het initiatief tot nieuwe activiteiten, waaronder de Facebookpagina voor KWF-Delft en speciale collecte-momenten, zoals bij de Taptoe Delft. Daarnaast was ze aanspreekpunt en helpende hand voor Delftenaren die een individuele KWF-actie wilden organiseren. Naast het voorzitterschap en haar baan bij de politie was ze bovendien mantelzorger voor haar zieke ouders. Ook toen ze zelf aan het ziekbed was gekluisterd, bleef ze jarenlang de activiteiten voor het KWF coördineren.

Mevrouw Van der Kraaij wordt gekarakteriseerd als een echte probleemoplosser, fantastisch organisator en duizendpoot die op een perfecte manier de externe contacten onderhoudt. Na ruim 25 jaar heeft ze het voorzitterschap moeten neerleggen, maar een deel van het vrijwilligerswerk blijft ze doen. Zo onderhoudt ze de contacten met uitvaartonderneming De Laatste Eer, omdat nabestaanden geregeld vragen om een collectebus bij de uitvaart of crematie van hun dierbare.





*Mevrouw J. van der Laan van Dijk - Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Laan is sinds 2002 zeer actief betrokken bij Terre des Hommes Delft, gelieerd aan de landelijke organisatie Terre des Hommes, die kinderuitbuiting in de wereld wil stoppen. Kansarme kinderen weer kansrijk maken, daar draait het om bij Terre des Hommes; onder meer via projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en microkredieten. Mevrouw Van der Laan is verkoopmedewerker in de Delftse winkel. Ze houdt de winkel schoon en helpt elke week met sorteren en prijzen van de goederen. Als ze twijfelt over de waarde van een bepaald product, dan boort ze haar vele contacten in Delft aan om de spullen te laten taxeren. En is er plotseling een invaller nodig voor de winkel, dan is ze daar altijd toe bereid. Al is mevrouw Van der Laan onlangs 90 jaar geworden, officieel is ze nog altijd zo'n 20 uur per week actief voor Terre des Hommes Delft. Als een ware ambassadrice van Terre des Hommes vertelt ze overal hoe hard het nodig is dat we oog hebben voor kinderen die het veel minder hebben getroffen dan wij hier in Nederland. Ze is erg geliefd bij haar collega-vrijwilligers en heeft een luisterend oor voor iedereen.





*Mevrouw P.G.M. Kouwenhoven -Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kouwenhoven is sinds 1999 oprichter, directeur en conservator van Stichting World Art Delft, het kunstcentrum dat zich heeft gespecialiseerd in internationale beeldende kunst. In 2012 richtte ze Stichting Land Art Delft op, dat polderlandschap omtovert in een kunstlandschap. Dankzij haar veerkracht, slagvaardigheid en cultureel ondernemerschap gaan er in binnen- en buitenland vele deuren open als mevrouw Kouwenhoven namens WAD of LAD aanklopt, om buitenlandse kunstenaars naar Delft te halen of om symposia in het buitenland te organiseren. Met Stichting Beeld van Oranje Linten bedacht ze in 2014 een groot levend kunstwerk van mensen die op bevrijdingsdag op beide oevers van de Waal een kilometers lang oranje lint vasthielden.

Ze weet fondsen en collega-kunstenaars aan zich te binden. Meer nog dan dat ze beeldend kunstenaar is, oprichter of directeur, is ze vrijwilliger van deze stichtingen. Ze brengt WAD noch LAD kosten in rekening. En als ze eigen werk verkoopt tijdens tentoonstellingen op World Art Delft, schenkt ze de opbrengst aan de Stichting Vrienden van World Art Delft.

In 2000 ontving ze al de Klaverblad-prijs voor cultureel ondernemerschap; in 2003 de A.J. Prinsen Cultuurprijs voor vernieuwende initiatieven in kunst en cultuur in de regio Delft.





*De heer H.G. van Trigt - Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Trigt is ruim 51 jaar vrijwilliger bij de belastingservice van de FNV, afdeling Delft. Hij begon in de jaren '60, toen hij nog volop actief was in het arbeidsproces. Toen hij in 1993 met pensioen, ging hij door met zijn vrijwilligerswerk. Sterker nog, in de loop der jaren breidde hij zijn vrijwilligerstaken uit. Want naast het invullen van de belastingformulieren leerde hij als instructeur ook anderen de kneepjes van het vak.

Ondanks zijn leeftijd van 81 jaar blijft hij zich gemiddeld tien uur per week bezighouden met het invullen van belastingformulieren van anderen. Met een piek in de eerste maanden van het jaar, als hij meerdere avonden in de week de belasting-steun-en-toeverlaat' is van talloze FNV-leden. En dat is nog niet alles, want hij houdt zich ook nog eens bezig met de nacontroles van de belastingaangiftes.

Wat geef je iemand die onbetaalbaar is? Vorig jaar kreeg de heer Van Trigt bij zijn 50-jarig jubileum als FNV-vrijwilliger een dankbrief met een cadeaubon waarvan de FNV zich realiseerde dat 'die in geen enkele verhouding staat tot alles wat u voor ons heeft betekend.'





*De heer R.A. van Winden - Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mr. Van Winden zet zich al vele jaren in voor mensen die het minder hebben. Hij was lange tijd consulent schuldhulpverlening bij Florijn Schuldhulpverlening Ondernemers in Rotterdam. Als vrijwilliger bij diverse advocatenkantoren was hij geruime tijd actief op het gebied van sociale advocatuur. Inmiddels is hij vooral betrokken bij kinderen die het moeilijk hebben. Zo is hij al langere tijd begeleider van de stichting Heppie, onderdeel van stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting organiseert vakanties en weekenden voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Als vrijwilliger begeleidt hij vakanties en weekenden voor kinderen. Ook draagt hij bij aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de programma's.

De laatste jaren is hij heel actief bij stichting Mijn Held waar kleine helden grote helden ontmoeten. Als oprichter en directeur van stichting Mijn Held organiseert hij ontmoetingen voor kinderen die het moeilijk hebben en hun onbereikbare' idolen. Bovendien organiseert hij groepsevenementen met een (super)heldenteam, onder meer op scholen en kinderafdelingen van ziekenhuizen of bij de Voedselbank, en uitjes naar pretparken en musea. Ongeveer 900 kinderen en jongeren zijn op deze manier al in het zonnetje gezet.





*Mevrouw M.H. Welle Donker - Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Welle Donker is sinds 2000 betrokken bij talloze initiatieven om recreatie op het water te stimuleren. Ze nam het initiatief tot ophoging van de Gaagbrug, was medeverantwoordelijk voor de passantenhaven bij de Porceleyne Fles en mede door haar toedoen is de Zuid-Kolk uitgegroeid tot een toeristische hotspot. Ook was ze initiator en medeoprichter van de vereniging Regio Water in Delft, die zich richt zich op betere benutting, beleving en management van vaarwegen. Ze is coauteur van het rapport Delft Knooppunt Land-Water, is betrokken bij de Botanische Tuin Delft, bij de Erfgoedlijn Trekvaarten in Zuid-Holland en vrijwilliger bij stichting De Witte Roos in Delft. Tevens was ze lid van het ontvangstcomité van het Varend Corso Delft en van de werkgroep Achter de Gevels van de Historische Vereniging Delfia Batavorum. Bovendien was ze tussen 2002 en 2006 raadslid in Delft. Mensen die met mevrouw Welle Donker samenwerken, karakteriseren haar als een warme, inspirerende persoon, enthousiast, ideeënrijk en een hartstochtelijk belangenbehartiger van waterrecreatie. Ze wordt gezien als iemand die vele partijen bij elkaar brengt om nieuwe initiatieven te realiseren en geroemd om haar langetermijnvisie die ze combineert met dagelijks handwerk om zaken concreet gedaan te krijgen.