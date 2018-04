Lintjesregen 2018: Gouda

GOUDA - In Gouda hebben twaalf inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Tien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kijk hier wie er in jouw gemeente een lintje heeft gekregen.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente.





*De heer F. (Francesco) Azzolino is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van 1980 tot 2016 was hij elke week verantwoordelijk voor de lesmaterialen van de EHBO vereniging St Joannes de Deo. Sinds 2007 is hij ook actief als verzorger bij de Zonnebloem en sinds 2009 ondersteunt hij elke maandag en dinsdag de technische dienst van de Ronssehof met het uitvoeren van allerlei onderhoudsklusjes.





*Mevrouw M. (Marijke) Bootsma-Mous is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1976 is zij wekelijks actief voor de rooms-katholieke parochie Sint Jan de Doper in Gouda (voorheen de Jozefparochie). Daarnaast was zij een aantal jaren lid van het oudercomité van het Sint Antoniuscollege, bestuurslid bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en bestuurslid van tennisvereniging Be Quick.





*De heer P. (Pieter) van Boven is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van 1983 tot 1997 was hij vrijwilliger en later voorzitter van de Stichting Christelijke Hulpverlening waaronder het t Swanenburghshofje. Onder zijn leiding zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld waaronder begeleid wonen voor jongeren, terminale thuiszorg en het opvanghuis voor vrouwen met kinderen. Van 1996 tot 2008 was hij voorzitter van het schoolbestuur CNS. Van 1998 tot 2013 was hij voorzitter van de Stichting Vrouwenopvang Midden Holland. Van 1987 tot 2015 organiseerde en begeleide hij de Mariage Course en van 2008 tot 2017 was hij voorzitter van de kerkenraad van de hervormde gemeente Gouda en leidde hij het fusie project met de gereformeerde kerk Gouda.





*De heer B.J. (Bert) van Doorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1982 is hij voetbaltrainer en teambegeleider. Eerst van de B- en C- jeugd bij G.C.&F.C. Olympia en later als trainer/begeleider van het G-team bij voetbalvereniging Donk. Daarnaast is hij vanaf 2009 chauffeur op de Buurtbus Reeuwijk.





*Mevrouw Y.W. (Yvonne) de la Fuente Rutz is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij is vanaf 1980 actief voor Unicef, afdeling Gouda. Zij was onder meer voorzitter, evenementencoördinator, voorlichter op scholen en licentiehouder voor het verkopen van Unicefproducten. Vanaf 2005 is zij actief voor Dierenweide Goverwelle.





*De heer J.F. (Johan) de Leeuw is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Voor zijn inzet voor de maatschappij in zowel zijn hoofdfunctie als in zijn maatschappelijke nevenfuncties. Als topambtenaar bij de Rijksoverheid heeft hij als directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en bij de Voedsel en Waren Autoriteit, Inspecteur-Generaal bij Verkeer en Waterstaat en Secretaris-Generaal bij het ministerie van Sociale Zaken, verschillende fusies en reorganisaties geleid. Daarnaast heeft hij zich als vrijwilliger bestuurlijk ingezet binnen de jeugdafdeling van het CDA, de Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam, het IJsselland Ziekenhuis, het ICCO, Qua Wonen, Stichting IZZ en de Stichting Abraham Kuyperfonds.





*De heer H.K. (Henk) Mulder is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is namens de Lions Gouda betrokken bij de organisatie van de High Tea voor bewoners van Goudse verpleeg- en verzorgingshuizen, bij het Voedselbankdiner en hij is mede initiatiefnemer en organisator van het eerste uur van Cool Talent, de jaarlijkse talentenshow voor scholieren in de Goudse Schouwburg. Daarnaast is hij al vele jaren actief bij de Goudse Lawn Tennisclub Ad Astra en bij exposities in Arti Legi.





*De heer A.G. (Ad) Schalk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van 1978 tot 1988 was hij clubleider van jeugdclub het Visnet. Daarnaast is hij 22 jaar lid geweest van de kerkenraad Sint Jansgemeente waarvan acht jaar als voorzitter. Ook was hij 13 jaar hulpverlener bij de Stichting Christelijke Hulpverlening 't Swanenburgshofje en was hij actief als cursusleider bij de Mariage Course. Vanaf 2017 is hij actief als gastheer in het museum Gouda.





*Mevrouw R. (Roelie) Spijkerboer-Seinen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1985 is zij als reportagemaker en presentator actief bij Radio Gouwestad. Daarnaast is zij al 28 jaar vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk en schrijft ze vanaf 2000 iedere maand artikelen voor het Protestants KerkNieuws.





*Mevrouw R.D. ( Roelie ) Struijk-de Haan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van 1995 tot 2011 was zij bestuurlijk actief voor de ChristenUnie en haar voorloper het Gereformeerd Politiek Verbond. Zij was zowel actief in het provinciebestuur als voor de ChristenUnie afdeling Gouda. Tot op heden assisteert zij bij promotie- en verkiezingsacties van de ChristenUnie. Daarnaast is zij sinds 2007 vrijwilligster bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme en vanaf 2014 vrijwilligster bij t Swanenburghshofje.





*Mevrouw Y.C. (Yvonne) Visser-Commandeur is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1977 is zij actief voor het jeugdwerk binnen de hervormde kerk. Eerst in Julianadorp en vanaf 1998 bij de hervormde wijkgemeente Pauluskerk. Vanaf 2008 is zij tevens voorzitter van Cantorij Cantabile.





*De heer P.G.M. (Paul) Wennekes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij was van 1996 tot 2014 actief voor het behoud van de Bloemendaalseweg/Ridder van Catsweg onder meer als bestuurslid van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg. Vanaf 2004 is hij bestuurslid van de stichting Boughaz en actief met het in beeld brengen van de geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda. Vanaf 2014 is hij secretaris/penningmeester van de Stichting Koetserij Gouda.