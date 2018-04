Lintjesregen 2018: Hillegom

HILLEGOM - In Hillegom zijn donderdag weer de lintjes uitgereikt. Vier inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen en zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Hillegom.

*De heer P.A.J. (Piet) van der Zwet

De heer Van der Zwet heeft zich van 1998 tot 2017 ingezet als bestuurslid en penningmeester van buurtvereniging 'De Buurt'. Hij sinds de oprichting van deze vereniging betrokken en heeft sindsdien, naast het penningmeesterschap, bijgedragen aan het organiseren (van planning tot uitvoering) van allerlei activiteiten in en voor de buurt.

Van 2009 tot heden zet de heer Van der Zwet zich in als vrijwilliger bij Stichting Muziektheater Duin- Bollenstreek (Mubo). Hij maakt het decor voor de uitvoeringen, bouwt het podium op en zorgt dat het licht en geluid werkt.

Van 2000 tot 2010 is de heer Van der Zwet begeleider geweest bij het schoolkamp van basisschool De Egelantier. Hier zorgde hij ervoor dat het kampement opgebouwd werd, regelde de spellen en activiteiten en verzorgde de maaltijden.

*Mevrouw J. (Janine) Singels-Deen

Vanaf 2001 zet mevrouw Singels-Deen zich in bij speel-o-theek Kindervreugd in Hillegom. Vanaf 2010 tot heden heeft zij het stokje overgenomen van de vertrekkende voorzitter. Met veel inzet, enthousiasme en volharding zorgt zij ervoor dat er zo'n 230 gezinnen gebruik kunnen maken van speelgoed. Een kleine greep uit haar activiteiten: inkopen van speelgoed, vrijwilligers werven en inwerken, aanwezig tijdens openingsuren, de boekhouding bijhouden, etc.

*Mevrouw J.S. (Judith) de Rooij-Van Gaveren

Van 1997 tot 2018 heeft mevrouw De Rooij-Van Gaveren zich verdienstelijk gemaakt als coördinator van alle vrijwilligers, mede-beheerder en gastvrouw van ouderenontmoetingscentrum Het Pluspunt. Zij was verantwoordelijk voor het maken van de roosters, zette de zaal klaar, ontving de gasten bij activiteiten en zorgde voor de versnaperingen.

Sinds 1970 is mevrouw De Rooij- lid van badmintonclub Hillegom. Bij deze vereniging heeft zij zich ingezet voor heel veel verschillende activiteiten en heeft ze diverse functies vervuld.

*De heer C. (Cor) de Rooij

De heer De Rooij is de echtgenoot van mevrouw De Rooij-Van Gaveren die ook een onderscheiding krijgt. Ook de heer De Rooij zet zich sinds 1997 in als beheerder van ouderenontmoetingscentrum Het Pluspunt. Hij was belast met de taken die horen bij gebouwbeheer zoals het inkopen van de dagelijkse (bar-) en facilitaire benodigdheden, het onderhoud van het gebouw en materiaal, aanspreekpunt voor gebruikers en huurders. Verder was hij samen met mevrouw De Rooij-Van Gaveren gastheer bij activiteiten.