Lintjesregen 2018: Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM - In Kaag en Braassem zijn tien inwoners donderdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Kaag en Braassem

*De heer H.J. de Jong:

De heer De Jong is al sinds 1980 actiefin de politiek; als burgercommissielid en bestuurslid voor het CDA binnen de gemeente Kaag en Braassem.

Vanaf 1980 is de heer De Jong actief geworden in de kerk, in de rol van kerkbestuurder van de Petrus Banden Parochie te Roelofarendsveen. Van 1992 tot 2010 is de heer De Jong parochiebestuurder in Rijpwetering en Oud Ade en parochiebestuurder bij de H. Franciscusparochie geweest. Een mooie bijdrage!





*De heer E. Bongers:

Sinds 1985 is de heer Bongers vrijwilliger bij Zwem & Poloclub Alkemade en sinds 1990 voorzitter van deze vereniging. Als voorzitter heeft de heer Bongers de vereniging laten uitgroeien tot de mooie vereniging die het nu is. Vanaf 1991 is de heer Bongers daarnaast voorzitter van de LIONS Club te Alkemade en heeft in de afgelopen jaren veel taken verricht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de goede doelen.





*Mevrouw Y.M. Bongers - Van Meeteren:

Mevrouw Bongers - van Meeteren is sinds 1991 vrijwilliger bij Zwem & Poloclub in Alkemade en heeft het jeugdzwemmen op de kaart gezet. Daarnaast is mevrouw Van Meeteren sinds 1999 bestuurslid en vrijwilliger bij EHBO-vereniging Christofoor en is altijd inzetbaar bij evenementen. Mevrouw Van Meeteren is ook vrijwilliger bij de Stichting Geef gehandicapten een kans waar zij het onderdeel de waterduikers op zich neemt, dat zijn zwemlessen voor mensen met een beperking.





*De heer J.S. van Schie:

De heer Van Schie is sinds 1999 bestuurslid van de ijsclub Hoogmade waar hij zich is gaan toeleggen op het jeugdschaatsen in het bijzonder. Hét gezicht van het jeugdschaatsen. Daarnaast is de heer Van Schie verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het jeugdschaatsen in de Leidse regio en geeft zelf ook nog trainingen aan de jeugd. Ook de Wielersport heeft uitgebreid geprofiteerd van zijn vrijwillige inzet.





*De heer C.J. Wijhenke:

De heer Wijhenke is van 1955 tot 1973 bestuurslid geweest van Korfbalvereniging WWSV te Wijdewormer. Daarnaast heeft de heer Wijhenke van 1975 tot 2005 vele vrijwillige taken verricht bij Voetbalvereniging Woubrugge en heeft daar van 2001 tot 2007 in het bestuur gezeten. Op dit moment is de heer Wijhenke nog steeds actief bij de voetbalvereniging. Naast al deze taken is de heer Wijhenke ook maatschappelijk begeleider voor zijn buurjongen en grote steun voor zijn kleinkinderen.





*De heer A.J. van der Poel:

De heer van der Poel is sinds 1982 vrijwilliger bij Verpleeghuis Leytenrode als medewerker geestelijke verzorging, waar hij verantwoordelijk is voor het intern brengen en ophalen van niet mobiele patiënten voor de kerkdienst. De heer Van der Poel is daarnaast sinds 1990 drager bij Dragersvereniging Pro Deo waar hij overledenen van de kerk naar hun laatste rustplaats draagt, bloemen aangeeft en allerlei verschillende taken uitvoert die op dat moment gewenst zijn.





*De heer A.L. Toet:

Sinds 1977 is de heer Toet molenaar bij de Rijnlandse Molenstichting. De heer Toet heeft in de loop der jaren verschillende molens bediend en hij leidt molenaars op. Hij staat ook altijd klaar om andere molenaars te vervangen. De heer Toet is ook voorzitter van de Molenaarsadviescommissie, die het bestuur over met name het molenaarsbeleid adviseert. Veel meer dan een molenaar!





De *heer J.T.M. Rijkelijkhuizen:

De heer Rijkelijkhuizen is van 1985 t/m 1998 actief lid geweest in het bestuur van de ijsclub Nut & Vermaak te Leimuiden. De heer Rijkelijkhuizen heeft zich met name verdienstelijk gemaakt voor het jeugdschaatsen. Sinds 2008 is de heer Rijkelijkhuizen als vrijwilliger betrokken bij zwembad De Kleine Oase te Leimuiden waar hij het onderhoud voor zijn rekening neemt. Met oog voor duurzaamheid!





*De heer F.A. Witteman:

De heer Witteman is al vanaf jonge leeftijd actief, en van 1974 tot 1992 bestuurslid geweest van Stichting Cultureel Centrum Hoogmade en heeft daar prachtige werkzaamheden verricht. Van 2014 tot 2017 heeft de heer Witteman zich actief ingezet voor de Dorpsraad Hoogmade en sinds 2012 is de heer Witteman schrijver voor magazine De Jacobsladder voor de Historische Vereniging O.C. van Hemessen Woubrugge/Hoogmade. Ook in de politiek draagt hij zijn steentje bij.





*Mevrouw A.H.J. de Jong:

Mevrouw de Jong is al jarenlang actief bij de Nederlandse tafeltennisbond. Naast haar baan daar is ze supervrijwilliger. Bij alle grote evenementen is zij aanwezig, van wereldkampioenschappen tot de talentendag in Papendal. En dat allemaal belangeloos om steeds weer klaar te staan voor spelers en begeleiding van de teams. Sinds 1997 is zij al secretaris van Tafeltennisvereniging Fair Play te Leimuiden. Ook bij de EHBO-vereniging in Zoetermeer is zij al vanaf 1998 secretaris en is heel actief geweest rond collectes van het Astmafonds.