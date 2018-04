Lintjesregen 2018: Katwijk

KATWIJK - In Katwijk zijn donderdag 23 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Cornelis Visser reikte de Koninlijke onderscheidingen uit.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Katwijk

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

*De heer C. Appel uit Rijnsburg

Ouderling en kerkrentmeester Hervormde Gemeente Rijnsburg

Bestuurslid Tennisvereniging Rijnkanters

Vrijwillig docent voor vluchtelingen bij Welzijnskwartier Rijnsburg

*De heer G. Barnhoorn uit Katwijk

Vrijwillig conciërge Willem van der Veenschool

*De heer J.C. van Beelen uit Katwijk

Bestuurslid Katwijks Museum en Genootschap Oud Katwijk,

Penningmeester Stichting Visserijdagen

*De heer G.H.A. Bol uit Katwijk

Voormalig Gemeenteraadslid

*De heer M.T.H. Brussee uit Rijnsburg

Voorzitter en penningmeester Buurtvereniging Bestevaer Rijnsburg

Fondsenwerver Oranjevereniging Rijnsburg

Vrijwilliger eettafel Welzijnskwartier in Rijnsburg

*De heer J. Doppenberg uit Katwijk

Vrijwilliger Christelijk Gemengd Koor Immanuel

Voorzitter Oranjevereniging Katwijk aan Zee

Bestuurslid Monument omgekomen Katwijkse zeelieden

Lid van de werkgroep Katwijk-Siegen,

Lid van de Klankbordgroep Dodenherdenking

Vrijwilliger Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

*De heer A. van Duijn uit Katwijk

Bestuurslid Reddingsstation Katwijk

Voorzitter Genootschap Oud Katwijk

Oprichter Visserijdagen Katwijk

Bestuurslid Stichting Katwijk-Mauritanië

*De heer J. Eekhof uit Rijnsburg

bestuurslid Rijnsburgse Video- en Diaclub RSDA

cameraman bij de zondagsvieringen in het LUMC

Vrijwilliger bij het Alrijne ziekenhuis Leiden

Bestuurslid van de VvE Monetstraat Rijnsburg



*Mevrouw E.M. Geurts uit Katwijk

Parochiaal werker RK Kerk Joannes de Doper

Vrijwilliger, trainster en bestuurslid van de jeugdafdeling van vv. MVKV







*De heer M. Glasbergen uit Katwijk

Vrijwilliger bij Wijkgemeente Rehoboth

Bestuurslid van Mannenzanggroep SION Katwijk

*De heer A. Gravekamp uit Valkenburg

Bestuurslid bij de Algemene Christelijke Politiebond

Bestuurslid bij Christelijke Gemengde zangvereniging Advendo

Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Valkenburg

Lid van de wijkraad Valkenburg

Vrijwilliger bij de Zicht op Valkenburg

Chauffeur Herberg Welgelegen in Valkenburg

*Mevrouw L. van Duijvenbode - Guijt uit Katwijk

Vrijwilliger bij de Hervormde Wijkgemeente Ichthus,

Vrijwilliger bij Topaz Overrhijn

Vrijwilliger bij de Stomavereniging

Vrijwilliger bij KWF kankerbestrijding

*De heer A.J. Heemskerk uit Katwijk

Ouderling bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Bestuurslid van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) Katwijk

Bestuurslid van de Dr. K. Schilderschool te Oegstgeest







*De heer B. de Leeuw uit Katwijk

Bestuurslid Oranjevereniging Rijnsburg

Vrijwilliger van de Christelijke Gereformeerde kerk Rijnsburg

Vrijwilliger bij LCKV Leiden

Lid van de Vrijwillige Brandweer in Katwijk







*De heer R. van der Meij uit Valkenburg

Lid van de Vrijwillige Brandweer Valkenburg

*De heer P.J.M. van den Nieuwendijk uit Katwijk

Vrijwilliger paardrijles voor gehandicapten bij Manege Bakker Noordwijkerhout,

*Mevrouw A. Nijenhuis - van der Plas uit Katwijk

Bestuurslid Katwijkse Gymnastiekvereniging Hercules

Vrijwiliiger wijkgemeente Andreas

*Mevrouw G. Duijndam - van Rijn uit Rijnsburg

Vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente Rijnsburg

Vrijwilliger bij vv Rijnsburgse Boys

Vrijwilliger bij Stichting werkgroep De Ruijter

Vrijwilliger bij Nierstichting Nederland

*De heer A. de Vreugd uit Katwijk

Bestuurslid bij PCOK (Protestants-Christelijk Onderwijs Katwijk)

Bestuurslid bij Genootschap Oud Katwijk en Stichting Katwijks Museum,

Secretaris van Sien (voorheen Philadelphia),

Bestuurslid bij de Hervormde Gemeente van Katwijk aan den Rijn

*De heer C.A. de Vreugd uit Katwijk

Docent zondagsschool 'Het Mosterdzaadje'

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Vrijwilliger bij De Brug Kringloop







*Mevrouw C.J.H. van Leeuwen - van Zuilen uit Rijnsburg

Coördinator van de zondagsvieringen in het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Dorpskerk Katwijk aan den Rijn,

Vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Wilbert,

Vrijwilliger bij Topaz, locatie Overduin,

Vrijwilliger bij het Rijnstreekkoor

Wijkhoofd van de Hartstichting







*De heer W. van Leeuwen uit Rijnsburg

Vrijwilliger bij de Hervormde Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn

Coördinatie van de zondagsvieringen in het LUMC

Vrijwilliger in woonzorgcentrum De Wilbert







*Mevrouw M.L. van der Gugten - Kuijt uit Katwijk

Vrijwilliger bij de Vereniging Relaties van Gedetineerden

Vrijwilliger bij regionaal overleg Voedselbanken

Coördinator bij Voedselbank Katwijk