Lintjesregen 2018: Krimpenerwaard

STOLWIJK - In Krimpenerwaard hebben dertien inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Twaalf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Krimpenerwaard.

Benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau:





*De heer Herman Visser uit Krimpen aan de Lek

Hij is actief als vrijwillig fotograaf. Hij legt belangrijke momenten vast voor de inwoners van Krimpen aan de Lek en voor het nageslacht. De heer Visser heeft ook 15 jaar lang de functie van penningmeester van wielerclub De Waardrenner vervuld waar hij in 1993 is benoemd tot erelid. Daarnaast heeft de heer Visser jarenlang deel uitgemaakt van het kerkbestuur van de Hervormde gemeente in zijn woonplaats.





*De heer Jan van den Berg uit Bergambacht

Hij is sinds 1993 lid van diverse commissies binnen de Tennisclub Bergambacht. Hij heeft zich ook jarenlang bezig gehouden met het onderhoud van de banen, de tuinen en het clubgebouw. De heer Van den Berg is ook actief voor de Zonnebloem Krimpenerwaard. Daarnaast is de heer Van den Berg sinds 1953 actief bij de Bergambachtse Zwemclub BZC. Hij was lid van de technische commissie en zat voor een periode van 22 jaar in het bestuur van BZC. Ook heeft hij zich ingezet als trainer en als zwemlesinstructeur.

*Mevrouw Cobie Nieuwenhuizen-Van de Berg uit Krimpen aan de Lek

Ze ging na haar pensioen als vrijwilliger aan de slag bij haar werkgever Laurens-De Schutse. Ook was zij lange tijd bestuurslid van De Woelwater, het binnenbad van Krimpen aan de Lek. Mevrouw Nieuwenhuizen is sinds 1973 lid van de Vrouwen van Nu-afdeling in Krimpen aan de Lek. Ook was zij jarenlang vrijwilligster bij korfbalvereniging KOAG in Krimpen aan den IJssel en op de basisschool van haar kinderen. Mevrouw Nieuwenhuizen heeft daarnaast ook naailes gegeven aan meisjes van Marokkaanse en Turkse komaf. Mevrouw Nieuwenhuizen is bovendien actief in de Ontmoetingskerk in haar woonplaats en bij het Streekmuseum Krimpenerwaard.





*De heer Paul de Heus uit Krimpen aan de Lek

Hij is sinds 1989 actief bij de lokale omroep. Deze omroep heette toen TV Vrolek en is in 2015 overgegaan in RTV Krimpenerwaard. De heer De Heus zet zich 30 uur per week belangeloos in voor de omroep. Daarnaast is de heer De Heus ook actief binnen de EHBO-vereniging in Krimpen aan de Lek.

*De heer Jos de Jong uit Krimpen aan de Lek

Hij is al 37 jaar vrijwillig proefpersoon voor de medische wetenschap. De heer De Jong is ook 40 jaar bloeddonor geweest en heeft 10 jaar bloedplasma afgegeven bij de bloedbank. Ook heeft hij meerdere keren beenmerg afgestaan voor een wereldwijd netwerk. De heer De Jong is daarnaast al 12 jaar bestuurslid van huurdersvereniging Ons Belang. De heer De Jong heeft ook jarenlang bestuurswerkzaamheden verricht binnen de biljartverenigingen Onze Vrije Avond en De Walvis.





*De heer Peye Verdoold uit Stolwijk

Hij is al 41 jaar bestuurslid bij ijsclub Stolwijk. Ook is hij 15 jaar bestuurslid van muziekvereniging De Harmonie in Stolwijk. De heer Verdoold is daarnaast al 35 jaar actief binnen de Hervormde Kerk in Stolwijk. Ook is de heer Verdoold al 27 jaar bestuurslid bij buurtvereniging Benedenkerk. Naast deze werkzaamheden is de heer Verdoold ook al meer dan 50 jaar actief voor de Kaasdag.





*De heer Marco Oudshoornuit Schoonhoven

Hij zet zich al ruim 33 jaar in voor de Nationale Zilverdag zowel als pleinmanager als marktmeester. Voor het goud- en zilversmedengilde St. Eloy is hij trekker en uitvoerder van de Silver Walk of Fame': de speciale stoeptegels met een meesterteken van zilversmeden. Hij is medeverantwoordelijk voor het kunstproject op vijf rotondes in Schoonhoven. Ook voor Stichting D-Day Krimpenerwaard, het Arto Theater en de VVD Krimpenerwaard zet hij zich al jaren in.





*Mevrouw Ria Bode- Vendrig uit Bergambacht

Ze was jarenlang hèt gezicht van het CDA in de voormalige gemeente Bergambacht. Zij was commissie- en raadslid en had oog voor de kwetsbaren in de samenleving. Zij zette haar politieke talenten ook in voor het CDA-Vrouwenberaad Zuid-Holland en het CDA-Krimpenerwaard. Ook voor de SWOB/V, Katholieke Parochie Bartholomeus in Schoonhoven en Vrouwen van Nu was zij jarenlang actief.





*Mevrouw Elly Oudenes den Braven uit Berkenwoude

Ze zet zich al ruim 40 jaar met hart en ziel in de EHBO-vereniging Berkenwoude. Zij gaf EHBO-les op de basisschool. Bij alle feesten in Berkenwouden is zij present als EHBO'er.

Er wordt nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Voor de Nederlandse Brandwonden Stichting is zij actief als collectant. Verder besteedt zij veel tijd en energie aan de Zonnebloem, de SWOB/V en Vrouwen van Nu.





*De heer Gerrit Groenewegen van der Weijden uit Krimpen aan de Lek

Aan hem is het te danken dat de laatste kolengestookte Rotterdamse havensleepboot Volharding I ( bouwjaar 1930) weer en nog vaart. Herstel en renovatie koste vijf jaar. Zonder zijn inzet was dit varend erfgoed er niet meer geweest. Hij vaart nog graag mee als De Volharding mee doet aan allerlei stoommanifestaties in het land.

Voor het Maritiem Museum Rotterdam is hij nog steeds van onschatbare waarde vanwege zijn vakmanschap en werkkracht. Groenewegen van der Weijden inspireert en verbindt ook de vrijwilligersploeg van het museum.





*De heer Marinus Broere uit Bergambacht

Hij is ruim 55 jaar lid van muziekverenging Excelsior. Hij was er 39 jaar lang bestuurslid, waarvan 23 jaar penningmeester. Hij gaf les, was dirigent bij de intocht van Sinterklaas, lid van de sponsorcommissie, lid van de blaaskapel en coördineerde de oud-papieracties. Verder is hij ook al ruim 30 jaar actief bij VV Bergambacht. Hij draaide bardiensten en hielp bij de verbouwingen. Ook bij de SWOB/V en als collectant voor het diabetesfonds zet hij zich in.

*De heer Koen Muijlwijk uit Schoonhoven

Hij is al 28 jaar drijvende kracht achter de Historische Motorsport Vereniging ( HMV). Hij was secretaris en penningmeester en nu al weer 10 jaar voorzitter. Bij de HMV een vereniging met 450 leden - draait het allemaal om klassieke racemotoren die demonstraties geven door het hele land. Als leraar aan de MTS gaf hij de gedrevenheid voor techniek en motoren door aan vele leerlingen.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

*Mevrouw Eeffien Huizing uit Haastrecht

Ze zet zich al ruim 20 jaar zet mevrouw Huizing zich zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau in voor het opzetten, behouden en toegankelijk maken van ( onverharde) wandelpaden. Het netwerk van wandelknooppunten is mede aan haar te danken. Zij was actief en van grote waarde voor de landelijke vereniging van wandelaars TeVoet, voor het Platform Mooi Zuidplas en voor Wandelnet. Duizenden wandelaars hebben profijt van haar inzet.