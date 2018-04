Deel dit artikel:











Hockey: Dames HDM eindigen in linkerrijtje, mannen nog in de race om handhaving HDM-coach Ronald Hugers. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Voor het eerst sinds het seizoen 1993/1994 hebben de hockeydames van HDM het seizoen in de hoofdklasse afgesloten in het linkerrijtje. Daarvoor was een overwinning op Bloemendaal nodig, die door HDM zondag uiteindelijk met 1-3 verslagen werd.

De drie Haagse goals van HDM vielen allemaal in de eerste helft te noteren. Na vijf minuten spelen opende Hester van der Veld het bal, waarna Pien van Nes en Demi Lefranc voor respectievelijk de tweede en de derde treffers tekenden. Vlak voor tijd deed Kiki Rozemeijer namens Bloemendaal nog wel iets terug. De mannen van HDM zijn nog in de race voor handhaving in de hoofdklasse. De Haagse ploeg pakte zondag tegen Rotterdam een punt, 4-4. HDM staat door de remise én de nederlaag van Almere nog maar twee punten achter op hun concurrent en kunnen daardoor volgende week, notabene tegen Almere, rechtstreekse degradatie afwenden.

Forse nederlaag In Eindhoven gingen de mannen van HGC zondag flink onderuit. De Wassenaarders, die al een tijdje nergens meer om spelen, verloren met 5-2 van Oranje Rood. HGC knokte zich nog wel terug in de wedstrijd nadat het met 2-0 achterstond, maar na de 2-2 nam Oranje Rood de leiding weer over. Vrouwen hoofdklasse:

Scoreverloop Bloemendaal - HDM 1-3 (0-3): 0-1 Van der Veld, 0-2 Van Nes, 0-3 Lefranc, 1-3 Rozemeijer Mannen hoofdklasse:

Scoreverloop HDM - Rotterdam 4-4 (2-1): 0-1 Van Ass, 1-1 Lennart Kallenberg, 2-1 De Gier, 2-2 Egerton, 2-3 Van Baal, 3-3 Dartée, 4-3 Dartée, 4-4 Hertzberger Scoreverloop Oranje Rood- HGC 5-2 (2-1): 1-0 Van der Weerden, 2-0 Galema, 2-1 Algera, 2-2 Vos, 3-2 Van der Weerden, 4-2 Rizwan, 5-2 Galema LEES OOK: Oud-bondscoach Paul van Ass nieuwe trainer hockeyclub HGC