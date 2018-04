Lintjesregen 2018: Lisse

LISSE - In Lisse hebben zeven inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zes van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Lisse.

De volgende inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

*De heer L.C.J.M Boot

De heer Albert Boot (61 jaar) zet zich al meer dan 35 jaar in als vrijwilliger en bestuurslid bij carnavalsvereniging De Gaapstokken. Hij is daarnaast vrijwilliger (steward) bij FC Lisse en heeft jaren gewerkt als vrijwilliger bij kasteel Keukenhof waar hij het kasteel aankleedde met prachtige bloemstukken. Ook heeft hij met zijn team meegedaan aan de Samenloop voor Hoop in Hillegom en heeft hij veel geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Daarnaast is hij vele jaren bij clubhuis Ons Trefpunt betrokken geweest.

*Mevrouw I. Heeringa-Bruseker

Mevrouw Ivonne Heeringa-Bruseker (67 jaar) is al meer dan 50 jaar betrokken bij het vrijwilligerswerk van de EHBO in Lisse. Zo neemt ze deel aan alle oefenavonden en verleent ze als EHBO-er assistentie bij diverse activiteiten in Lisse. Ook zette ze een aantal jaar geleden met enkele andere moeders Peuterspeelzaal De Bonte Kriel op. Dit was ook voor ouders met een kleine beurs een betaalbare kinderopvang. Daarnaast is ze actief geweest in het bestuur van de Hillegomse zwemvereniging en surfclub Como. Ook het Filmhuis in Lisse kan op haar inzet rekenen.

*De heer C.A.D. Van Eijk

De heer Kees van Eijk (60 jaar) is al ruim 40 jaar actief als vrijwilliger. Zo was en is hij nog steeds betrokken bij de radiouitzendingen van Radio Norvicus voor de bewoners van zorgorganisatie Jeroen in het centrum van Noordwijk. Met collega-vrijwilligers zorgt hij ervoor dat er 50 uur per week radio wordt gemaakt voor de bewoners. Ook in Beinsdorp weten ze de heer van Eijk te vinden, hij verzorgt aldaar al 16 jaar het licht en geluid van toneelvereniging Ons Genoegen.

*Mevrouw E.J.M. van der Meulen-Kroes

Mevrouw Tineke Van der Meulen (76 jaar) heeft zich sinds de jaren '60 ingezet voor vele activiteiten in de protestantse gemeenschap. Zo houdt zij zich bezig met het opzetten en leiden van het jeugdwerk en zette zij de rommelmarkt en boekenmarkt op. Ook is ze al 40 jaar betrokken als ouderling bij de gereformeerde kerk. Daarnaast is ze actief geweest als vrijwilliger bij het hospice Duin- en Bollenstreek en nam zij vijftien jaar plaats als penningmeester in het bestuur van Open Monumentendag.

*De heer F.M. Van der Laan

De heer Frans van der Laan (70 jaar) zet zich al bijna 52 jaar op vele vlakken in als vrijwilliger bij FC Lisse. Hij is een verbindende factor binnen de voetbalclub en heeft bewezen dat hij een voorbeeld is van 'een leven lang FC Lisse'. Dat doet hij door volop te blijven voetballen en actief te zijn als vrijwilliger. Zo heeft hij zich stevig ingezet om de fusie tussen de voetbalverenigingen mogelijk te maken. Bij de duivenvereniging in Lisse voert de heer van der Laan ook al meer dan 10 jaar vele vrijwilligerswerkzaamheden uit.

*De heer C.H. van Rooijen

De heer Chris van Rooijen (66 jaar) is mede als voorzitter zeer betrokken geweest bij speeltuinvereniging Kindervreugd in Lisse. Tegenwoordig organiseert hij de sjoelavonden en het mozaïek steken in de speeltuin. Hij verzorgt als chauffeur wekelijks uitstapjes voor bewoners van wooncentrum Bolero en regelt sponsors voor extra activiteiten. Ook zijn vrijwillige inzet voor carnavalsvereniging De Gaapstokken en het rijden van ouderen voor de welzijnsorganisatie tekenen zijn actieve inzet.

De volgende persoon wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

*De heer J.D.A. Kok

De heer Hans Kok (77 jaar) is vanaf 2000 intensief betrokken bij het historisch-cartografisch onderzoeksprogramma Explokart. Dit onderzoeksprogramma stelt zich ten doel het cartografisch erfgoed van Nederland te bevorderen. Hij is wereldwijd een ambassadeur van de Nederlandse cartografie. En hij probeert wereldwijd mensen met dezelfde interesse voor historische kaarten te verenigen als voorzitter van de internationale IMCoS, gevestigd in Londen. Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de herbouw van de historische zemelpoldermolen.