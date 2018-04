Lintjesregen 2018: Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - In Midden-Delfland zijn drie inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Arnoud Rodenburg reikte de versierselen uit.

Kijk hier wie er in jouw gemeente een lintje heeft gekregen.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Midden-Delfland.

*De heer J.M.T. (Joop) Smits, Schipluiden

De heer Smits richtte in 1967 samen met zijn vrouw de handbalvereniging H.V. Schipluiden op. 23 jaar was hij officieel verbonden aan de club. In deze jaren verrichte hij diverse werkzaamheden en zorgde voor een bloeiende vereniging.

Daarnaast is de heer Smits zeer actief voor de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere in Schipluiden. Koffieschenken, de jaarlijkse klussendag en schoonmaken zijn slechts enkele activiteiten die Joop Smits al jaren doet. Ook zorgt hij er voor dat de begraafplaats op Hodenpijl er keurig uitziet.

*De heer F.C.J. (Jacco) de Bruijn, Maasland

Al vanaf zijn zestiende draagt de heer De Bruijn bij aan de stichting Sport en Spel. In zijn huidige rol als voorzitter is hij aan alle kanten betrokken bij de organisatie en uitvoering van het evenement. Tijdens zijn voorzitterschap werd vorig jaar een recordopbrengst opgehaald van €110.000. Dit geld wordt geschonken aan goede doelen.

Naast stichting Sport en Spel is de heer De Bruijn ook actief voor Stichting ProMaa. Deze stichting organiseert onder andere het Sinthuis, het Lichtjesfeest of de Gedachtenloop. Voor beide stichtingen verzet De Bruijn met passie en plezier bergen werk.

*De heer G.H. (Gert) Butterman, Den Hoorn

De heer Butterman is al ruim 35 jaar de spin in het web bij de Schaakvereniging Den Hoorn. Het secretariaat van de club is in zijn handen. Ook regelt hij allerlei wedstrijdzaken, zoals het indelen van partijen en de organisatie van schaakpartijen voor kinderen.

Naast de schaakvereniging zet de heer Butterman zich in voor de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling in Den Hoorn. Ook hier is hij de secretaris en daarnaast waarnemend voorzitter. Tot slot is hij de medeorganisator van de jaarlijkse ouderendag van PCOB afdeling Den Hoorn.