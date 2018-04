Derde divisie: Quick verliest van de koploper, vijf op een rij voor Westlandia

REGIO - Quick heeft zondag verloren van de beloften van Vitesse. De koploper van de derde divisie zondag kwam na twintig minuten spelen op voorsprong en gaf deze op sportpark Nieuw Hanenburg niet meer uit handen.

Quick-speler Philip Kouwenhoven haalde de rust niet, nadat hij op ongelukkige wijze in botsing was gekomen met een speler van Jong Vitesse. Met een flinke hoofdwond moest hij meteen het veld af. Een kwartier voor tijd stelden de bezoekers uit Arnhem de zege veilig: 0-2.

Na afloop werden Joost de Gelder en Steven de Kruijf gehuldigd voor hun vierhonderd (Joost) en tweehonderd (Steven) wedstrijden in het eerste elftal van Quick.

Rinus Michels-award

Jong Vitesse is en blijft de koploper van de derde divisie zondag. Quick staat derde op de ranglijst. En dat is knap van de promovendus, waarvan de trainer, Paul van der Zwaan, kans maakt op een Rinus Michels-award in de categorie 'beste amateurtrainer'.

Westlandia zit in een heerlijke flow en boekte zondag tegen Quick '20 haar vijfde overwinning op rij, 4-2. De Naaldwijkers gingen met een comfortabele 2-0 voorsprong de rust in door twee goals van Jeroen Spruijt, maar in de tweede helft verdween die marge als sneeuw voor de zon.



Derde periode

In een tijdsbestek van vier minuten poetste Quick '20 de achterstand weg. Westlandia leek echter wakkergeschud door de twee tegentreffers, want het sloeg daarna weer tweemaal toe. Nadat Adnan Bajic voor de 3-2 had getekend, bepaalde Spruijt met zijn derde van de middag de eindstand op 4-2. De overwinning is belangrijk voor de derde periode, waarin Westlandia tweede staat met drie punten minder dan Jong Vitesse.

HBS leek tegen UNA, de nummer twee van de competitie, lange tijd af te stevenen op een knappe remise. Maar in het laatste kwartier was UNA de Haagse defensie toch tweemaal te slim af. Rob van Boekel schoot namens de Veldhovenaren als eerst raak. Daarna maakte Brian Boogers er 2-0 van.

Scoreverloop Quick - Jong Vitesse 0-2 (0-1): doelpuntenmakers nog niet bekend

Scoreverloop Westlandia - Quick '20 4-2 (2-0): 1-0 Spruijt (strafschop), 2-0 Spruijt, 2-1 Kemna, 2-2 Kemna, 3-2 Bajic, 4-2 Spruijt

Scoreverloop UNA - HBS 2-0 (0-0): 1-0 Van Boekel, 2-0 Boogers