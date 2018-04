Lintjesregen 2018: Noordwijk

NOORDWIJK - In Noordwijk hebben tien inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jan Rijpstra heeft de lintjes in de Oude Jeroenskerk uitgereikt.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Noordwijk.

*Harm Brinks - Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Steekt heel veel vrije tijd in het zeemanskoor 'overal'. Naast muziek maken betekent dit ook optredens voorbereiden (zo'n 30 per jaar), de website bijhouden, het repertoire verzorgen (waaronder teksten van liedjes aanpassen), het koor dirigeren, het geluid regelen, repetities houden.







*Hans Landzaat - Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Maak zich vanaf 1978 op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Hij is vanaf 1978 tot heden een actieve vrijwilliger bij de Noordwijkse Hockey Club waar hij jeugdteams begeleidt en scheidsrechter is. Daarnaast is hij vanaf 1988 tot heden actief bij de Omroep Bollenstreek en vanaf 1990 tot heden lid van de steunfractie van de PvdA.







*John de Ridder - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij zet zich al zo'n 40 jaar in voor de EHBO. Hieraan besteedt hij vele uren', zo'n 40 uur per maand (cursusavonden, bijwonen van evenementen, EHBO bij sportclubs als de Noordwijkse IJsclub en bij de Keukenhof). Daarnaast is hij IJsmeester bij de Noordwijkse IJsclub.







*Anton Donders - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij helpt ouderen bij het invullen van Wmo-aanvragen, geeft adviezen en biedt steun in hun laatste levensfase. Als bestuurslid van de ANSV neemt hij deel aan de Adviesraad Sociaal Domein, die de gemeente adviseert. Koken is zijn hobby en dat werkt door in zijn vrijwilligersactiviteiten. Zowel voor de ouderen als ook voor de Noordwijkse Voetbalvereniging VV Noordwijk. Wekelijks kookt hij voor de selectie. Ook staat hij op zaterdag in het 'bakhok'. Voorheen gaf hij training aan de allerkleinsten.







*Robert Stokman - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is al sinds 1986 vrijwilliger bij de KNRM. Aanvankelijk als helper aan de wal bij de kusthulpverleningsploeg. Vervolgens was hij van 1990 tot 2008 als opstapper. De opstapper gaat aan boord van de reddingboot. Hier verleent hij hulp. Hij assisteert ook aan wal waar nodig. Sinds 2008 is hij chauffeur. Dit is een zeer verantwoordelijke taak, waarbij hij als chauffeur van het lanceervoertuig zorgdraagt voor het transport van de reddingboot naar en van de lanceerlocatie en het lanceren en oppakken van de reddingboot.







*Peter van Zuijlen - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij verricht al sinds 1972 vele verschillende vrijwillige activiteiten bij onder meer Jongerenwerk en PvdA Noordwijk. Ook geeft hij op vrijwillige basis techniekles op scholen.







*Aad van der Zalm - Lid in de Orde van Oranje Nassau

In zijn functie als filiaalmanager van Dirk in Noordwijk doet hij veel voor de Noordwijkse gemeenschap. Dat doet hij door een leerwerkplek aan te bieden en te begeleiden, net als mensen met een Wsw indicatie. Ook fairtrade ,de voedselbank en het woonzorgcentrum Jeroen kunnen altijd op zijn steun rekenen. Zijn inzet gaat veel verder dan die je van hem als manager mag verwachten. Door zijn eigen personeel wordt hij daarom op handen gedragen.







*Irma Schippers-Koppert - Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij geeft al jaren les in Linedance. Alle inkomsten worden direct weer in de club gestoken (besteed aan apparatuur, lifeband, benzine). Nu zij inmiddels 80 jaar is geeft zij nog steeds zo'n 8 keer per week les aan in totaal zo'n 100 personen (verspreid over 8 locaties). Deze hechte club gaat verder dan het delen van een hobby, het heeft ook een sterke sociale component. Mevrouw Schippers is naast lerares degene die alles regelt, zoals de administratie, het verhuizen van de spullen van de ene naar de andere locatie, het organiseren van de maandelijkse avond met life muziek.







*Gemma van der Meer - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al meer dan 42 jaar besteedt zij een groot deel van haar tijd aan vrijwillige activiteiten voor de kerk. Naast kerkelijke activiteiten worden allerlei activiteiten verricht waar een ieder kan deelnemen, zoals cursussen, maaltijden, lezingen, discussiegroepen en culturele evenementen. Mevrouw Van der Meer participeert in de organisatie en voorbereiding hiervan. Voorheen was zij ook betrokken bij de Scouting in Noordwijk.







*Danielle Hoogeveen-Cramer - Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij zet zich enorm in voor De Zonnebloem, een stichting die mensen met een lichamelijke beperking ondersteunt.