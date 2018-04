Lintjesregen 2018: Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - In Noordwijkerhout hebben drie inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Twee van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Noordwijkerhout.

*De heer S.J.H.G. (Siem) Nulkes.

Nulkes is 64 jaar, werkzaam als districtshoofd van de Nationale Vereniging De Zonnebloem in Breda. Hij heeft afdelingen opgezet, vele vrijwilligers begeleid en bijgestaan, problemen opgelost en er vooral voor gezorgd dat de vrijwilligers zich gewaardeerd en gezien voelen. Hij geniet een enorm vertrouwen en aanzien binnen de organisatie.

Daarnaast was en is de heer Nulkes vrijwillig actief op diverse terreinen:

van 1972 tot 1989 was hij als vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem (thans zijn werkgever). Hij was actief bij de zonnebloemvakanties als verpleegkundige, organisator en sfeermaker van allerlei activiteiten. Het deed dat met zoveel enthousiasme dat hij zelfs tot "Hoofd vakantie" werd benoemd;

Van 1976 tot heden is hij vrijwillig actief voor de carnavalsvereniging De Kaninefaaten in Noordwijkerhout. Hij was in het begin actief bij de Muziek- en artiestencommissie. Al snel, in 1979 al, werd hij op 26-jarige leeftijd gekozen tot Prins: "Prins Driekes". In 1986 werd hij president van de vereniging, tot 1994, toen werd hij vice-president.

In 1992 was hij initiatiefnemer, organisator en presentator (tot 2014) van het Liedfestival.

Jarenlang was hij tevens de presentator van de grote carnavalsoptocht.

Hij was initiator, organisator en presentator van een grootse carnavalsfeestavond in woonzorgcentrum De Munnekeweij. Ook organiseerde en presenteerde hij jarenlang de seniorencarnavalsmiddag (55+).

In 1997 richtte hij het Kaninefaatenkoor op, zingt zelf ook hier in mee.

Sinds 1980 is hij lid van de Senaat der Kaninefaaten (adviseur);

Vanaf 1978 was hij enkele jaren bestuurslid van de EHBO vereniging in Noordwijkerhout;

Van 1999 tot 2004 was hij vrijwilliger bij de Oranjevereniging. Hij was hier o.a. initiatiefnemer van de "Koninginnenach" en speaker tijdens de playbackshows en de wielerrondes;

Van 2008 tot 2011 was hij lid van de WMO adviesraad van de gemeente Noordwijkerhout;

Van 2008 tot heden is hij initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van Stichting Vrienden van woonzorgcentrum Munnekeweij, onderdeel van Topaz. Deze stichting wil het welzijn van zieken en ouderen bevorderen, meer in het bijzonder door het financieren van culturele, sociale, recreatieve en andere activiteiten in Munnekeweij (gerealiseerd zijn o.a. een bioscoop, aquarium en snoezelkamer).

De heer S.J.H.G. Nulkes wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Er is ook sprake van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling in de hoofdfunctie bij De Zonnebloem.

Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

*De heer F.J.P. (Frits) Warmerdam.

Warmerdam is 53 jaar, werkzaam als assistent accountant bij Maatschap Remmerswaal te Wassenaar. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

Van 1978 tot heden is hij actief bij Carnavalsvereniging De Kaninefaaten in verschillende functies. Hij begon bij de werkgroep Oud-Babyfaaten met de opbouw van de zalen. In 1988 werd hij lid van de Raad van Elf. Hij was lid van bijna alle commissies, soms was hij voorzitter en eindverantwoordelijk voor de activiteiten;

In 1996 werd hij Prins: "Prins Primeur". Daarna werd hij lid van de Senaat;

Van 1999 tot 2008 was hij President van de Raad van Elf en gaf als zodanig leiding aan de Raad van Elf;

In 2014 werd hij voorzitter van de carnavalsvereniging.

Van 2002 tot 2009 was hij presentator van het Shantykorenfestival te Noordwijkerhout;

Van 2013 tot 2015 was hij presentator van het Blaaskapellenfestival "Dollen tussen de Bollen" te Noordwijkerhout. Mede door zijn enthousiaste manier van presenteren maakte hij deze festivals tot een succes en promootte hij hiermee ookvhet bollendorp;

Van 2009 tot heden is hij actief bij voetbalvereniging VVSB te Noordwijkerhout. Hij is mede-oprichter en voorzitter van het E-Toptoernooi. De E-Topteams bestaan uit tweedejaars selectiespelers, die zich voorbereiden op de overstap naar het grote veld.

De heer F.J.P. Warmerdam wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten ten behoeve van de Carnavalsvereniging De Kaninefaaten, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

*De heer V. (Vinod) Sehdev

Sehdev is 56 jaar, hij is zelfstandig ondernemer en directeur van het Indiase restaurant Invitation te Noordwijkerhout is een horecaondernemer die zijn meeste gasten bij naam kent. Hij heeft een ongekend gevoel voor gastvrijheid. Hij ondersteunt evenementen die in het restaurant of aan het Oosterduinse meer worden georganiseerd, zoals Spel zonder Grenzen, Drakenbootraces, Lounge Fest, Brasil carnaval, Cancer Walk Haarlem en werkte mee aan de aanschaf van een strandrolrupsvoertuig. Diverse verenigingen, ouderen en jongeren kunnen bij hem terecht.

Hij ondersteunt de relatie tussen Nederland en India op vele manieren. Als er evenementen zijn die hierop betrekking hebben, stelt hij zijn restaurant graag ter beschikking. Hij ontvangt dan ook regelmatig hoog bezoek en wordt betrokken bij staatsbezoeken zoals dat van de minister-president van de Republiek India.Typ hier uw vergelijking.

Daarnaast ontplooide/ontplooit de heer Sehdev nog vele andere activiteiten.

Van 1994 tot heden is hij actief voor de Netherlands India Association (NIA):

- Van 1994 tot 2011 was hij lid, vrijwilliger en organisator van NIA evenementen, in het bijzonder voor de catering, zoals de landelijke viering van Diwali (feest van het licht), cricketwedstrijden, Festival India en de Indiase Onafhankelijkheidsdag;

- In 2001 zette hij zich in voor de fondsenwerving voor de zware aardbeving in Gujarat, gelegen in een deelstaat van India;

- In 2007 was hij hoofdorganisator van de jaarlijkse cricketwedstrijd;

- Van 2012 tot 2016 was hij member of the board van de NIA. Het aantal leden en deelnemers aan de evenementen groeiden gestaag in deze periode tot 1500. Hij zette zich ook in voor de werving van vrijwilligers;

- Van 2016 tot 2018 was hij president (voorzitter) van NIA. Als voorzitter organiseerde en coördineerde hij de jaarlijkse viering van de Indiase Onafhankelijkheidsdag, ondersteunde bij de viering van 70 jaar betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India en coördineerde hij 9 grote evenementen, waaronder de Mahatma Gandhi Peace Walk. Gesteld wordt dat hij een verbindende factor is tussen Nederland en de Indiase gemeenschap in Nederland.

Overige activiteiten van de heer Sehdev:

1996-2018 : Hij is vrijwilliger bij en bestuurslid (2015-2018) van de Indian Business Chamber Netherlands: organiseerde diverse evenementen;

Van 2006-2008 en 2016-2018: Vrijwilliger bij the Netherlands India Chamber of Commerce & Trade (NICCT): ondersteunde zakenseminars;

Van 2010-2017: Vrijwilliger bij diverse Hindoeïstische tempels in Nederland: verzorgde catering bij evenementen en ondersteunde licht- en geluidstechniek;

2014-2018: Penningmeester Stichting Friends for Gandhi Centre (FFGC): ondersteunde de organisatie van activiteiten en het Vaisaki Feest;

2014: Vrijwilliger bij Stichting India Nederland Suriname: ondersteunde de Gandhi Walk te Utrecht;

2015-2018: Vrijwilliger bij de Foundation for Critical Choices for India (FCCI): ondersteunde de International Yoga Day;

2017 : Bestuurslid Overseas Friends Bhartiya Janta Party (OFBJP). Deze organisatie zet zich in voor verbetering van betrekkingen tussen Nederland en India: ondersteunde o.a. staatsbezoek van minister-president Modi aan België (2016) en Nederland (2017);

Inzet bij repatriëring Indiase staatsburgers na de aanslag op luchthaven Zaventem;

Hulp en luisterend oor aan verschillende hulpbehoevenden, zoals zijn hulp aan een ondernemer in reformartikelen die last had van een muizenplaag. Wekenlang kwam hij voor- en na sluitingstijd helpen om alles in de winkel in te pakken en later weer uit te pakken.

De heer V. Sehdev heeft zich gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, de nationale uitstraling en betekenis van de activiteiten, is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.