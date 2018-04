Deel dit artikel:











Lintjesregen 2018: Oegstgeest Lintjesregen 2018 | Foto: Mirjam Wolfsbergen

OEGSTGEEST - In Oegstgeest hebben elf inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Negen van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kijk hier wie er in jouw gemeente een lintje heeft gekregen. Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Oegstgeest. *Mevrouw W.R.E. Blaas, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilliger dameskoor H. Willibrordparochie

Vrijwilliger bij Marente

Stervensbegeleider bij Hospice De Mare Oegstgeest *De heer D.L. de Bock, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Diverse functies bij sportvereniging Ajax Sportman Combinatie (ASC)

Penningmeester, jeugdvoorzitter, voorzitter, lid heraccommoatiecommissie, voorzitter stichting beheer sportpark Overveer

Voorzitter Badminton Club Oegstgeest *Mevrouw Y.M.M. van Eijndhoven, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilliger Tennisclub De Leidse Hout te Leiden

Secretaris, toernooi- en competitieleider, nauw betrokken bij totstandkoming nieuw clubhuis, leidde automatisering van de administratie. Adviseur van bestuur en diverse commissies en lis lid van de exploitatie- en barcommissie

Bestuurslid KNLTB district Leiden *De heer J. de Gier, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bestuurslid Protestants Christelijke Vereniging van Personeel werkzaam in het Middelbaar Technisch Onderwijs (thans UnieNFTO)

Vrijwilliger Nederlands Gereformeerde Kerk.

Redactielid/eindredacteur Oegstgeester Kerkblad Oké

Lid Raad van Toezicht Stichting Profilia ZorgGroep

Mede-initiatiefnemer en hoofdcoördinator Vereniging SchuldHulpMaatje Leiden e.o. *De heer P. Hellinga, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Raadslid, fractievoorzitter en voorzitter CDA

Voorzitter Vereniging Oud Oegstgeest

Bestuurslid Stichting In Natura

Voorzitter Commissie van Advies Stichting Recreatietoervaart Nederland

Bestuurslid Vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

Penningmeester Stichting Waterschapserfgoed Fryslan

Bestuurslid Stichting Molenviergang Aarlanderveen

Voorzitter Verenging Veelzijdig Boerenland

Voorzitter Stichting Dorpscentrum Oegstgeest

Voorzitter Kennis Transfer Centrum Zegveld *Mevrouw A.M. Hellinga-Wolleswinkel, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kerkrentmeester/kerkvoogd van de Protestantse Gemeente Oegstgeest en vicevoorzitter Stichting Begraafplaats Oegstgeest

Lid werkgroep ZorgSaam Oegstgeest

Bestuurslid Stichting Dorpscentrum Oegstgeest



*Mevrouw J. Knol-Krijger, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bestuurslid en vrijwilliger bij de Hofdijckschool Oegstgeest

Bestuurslid Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Oegstgeest

Ouderling en vrijwilliger Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Bijles- en muziekdocent

Lid Raad van Kerken

Lid en voorzitter WMO Adviesraad Oegstgeest

Vrijwilliger rolstoelvierdaagse Van Wijckerslooth

Medeoprichter en vrijwilliger taalhuis BplusC

Vrijwilliger Stichting Radius Leiden

Bestuurslid en voorzitter Zonnebloem Oegstgeest

Vrijwilliger bij Protestants Christelijke Ouderenbond



*Mevrouw A.E.Koningsveld-den Ouden, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

In diverse functies actief voor D66

Bestuurslid Stichting fonds Hartman

Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen

Lid Raad van Commissarissen Woningstichting MeerWonen te Roelofarendsveen

Plaatsvervangend voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie gemeente Rotterdam

Voorzitter Stichting Erfgoed Oud Poelgeest.

Bestuurslid Volksuniversiteit K&O Oegstgeest

Bestuurslid Vereniging Oud Oegstgeest

Bestuurslid Stichting Kinderspeelzalen Oegstgeest

Lid klachtencommissie GGD Kennemerland

Lid klachtencommissie Klokkenluiders Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.



*De heer J.K. Radder, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Voorzitter Leidse Houtschool

Bestuurslid Stichting Universitaire Woonwijk "Boerhaave"

Vrijwilliger en penningmeester Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek

Penningmeester Commissie Samenwerking Gereformeerde Kerken (regio Leiden-Den Haag)

Vrijwilliger Stedelijk Gymnasium Leiden

Vrijwilliger en voorzitter Stichting Leidse Studenten Ekklesia

Voorzitter Gereformeerde Kerk Leiden

Voorzitter Protestantse Gemeente Leiden



*De heer N. van Welzen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilliger en bestuurslid bij Winkeliersvereniging De Kempenaer.

Vrijwilliger bij Aviodrome

Vrijwilliger Sportvereniging Ajax-Sportman-Combinatie (ASC)

Vrijwilliger Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) *De heer E.W. Wieman, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilliger Protestantse Gemeente Oegstgeest

Vrijwilliger GGZ-instelling Rivierduinen

Vrijwilliger Stichting Dorpscentrum Oegstgeest