Deel dit artikel:











Lintjesregen 2018: Pijnacker-Nootdorp Lintjesregen 2018 | Foto: Mirjam Wolfsbergen

PIJNACKER-NOOTDORP - In Pijnacker-Nootdorp hebben acht inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vier van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één iemand tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De volgende personen ontvangen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau: *Mevrouw G.O. Bendt-Wijsman (Georgine)

Voor haar jarenlange en zeer uiteenlopende activiteiten bij de Evangelische Broedergemeente (EGB) in Den Haag als vrijwilligster en bestuurslid. *De heer P. Hoogland (Piet)

Vanwege zijn activiteiten als vrijwilliger en bestuurslid onder meer bij bewonersvereniging Koningshof, voormalige Hervormde gemeente van Pijnacker en Delfgauw, Protestantse Kerk in Pijnacker-Delfgauw en de Stichting Algemene Begraafplaats Sint Janshof in Pijnacker-Nootdorp.

*De heer E. Janzen (Bertus)

Vanwege zijn jarenlange en veelzijdige inzet voor Stichting Duurzaamheid Papaver Delft en Video Groep Pijnacker (VGP) als vrijwilliger en bestuurslid. *Mevrouw C.C. Lugtigheid-Weerheim (Conny)

Vanwege haar inspanningen als vrijwilligster voor Avanti Korfbal Pijnacker en voor haar inzet voor de Regenboogschool, Dorpskerk, Seniorensociëteit en Gospelpopgroep Puur in Nootdorp. Er worden onderscheidingen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan: *Mevrouw P.C. van den Engel-Veenswijk (Petra)

Ze behoort tot de toporganisten van de orgelwereld. Heeft de muziekcultuur van de Maria van Jessekerk in Delft op een hoger plan gebracht en zich sterk gemaakt voor de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in deze kerk. Zij vertegenwoordigt ons land regelmatig op hoog niveau in het buitenland. Het echtpaar

*N.T. Bouwman-van der Stel (Nathalie)

*R.W. van der Stel (Rob)

Ze ontvangen beiden de onderscheiding voor hun inspanningen voor meer kennis en onderzoek naar het Rett Syndroom via hun stichting Terre, waarvoor zij sponsorgelden verzamelen. Er wordt een onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt aan *Mevrouw Prof. Dr. J. (Jenny) Dankelman

Ze is verbonden aan de TU Delft en heeft een pioniersrol vervuld op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve instrumenten voor gebruik in de operatiekamer. Vervult diverse bestuursfuncties op de TU en in organisaties op haar vakgebied. Zet zich in voor maatschappelijke doelen zoals het project Safe Global Surgery en het Delft Women in Science netwerk (DEWIS).