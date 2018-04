Lintjesregen 2018: Voorschoten

VOORSCHOTEN - In Voorschoten zijn drie inwoners donderdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Pauline Bouvy-Koene reikte de lintjes uit.

Kijk hier wie er in jouw gemeente een lintje heeft gekregen.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Voorschoten.

*De heer A. Bol - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bol was ruim 21 jaar lid van het bestuur van MHC (Mixed Hockey Club) Forescate en binnen dit bestuur was hij verantwoordelijk voor het beheer van het complex. Het ging daarbij om (toezicht op) schoonmaak, het schoonhouden van de velden en diverse herstelwerkzaamheden. Ook was hij van 2003 tot 2005 lid van de bouwcommissie om een nieuw clubhuis te realiseren. Het oude gebouw was door brand volledig verwoest.

De heer Bol heeft samen met de andere leden van de bouwcommissie gezorgd voor het ontwerp van een nieuw clubhuis, het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opzetten en uitwerken van een samenwerking met kinderopvang B4kids, het selecteren van een aannemer en de dagelijkse begeleiding van de bouw. Er is een prachtig clubhuis neergezet dat volledig voldoet aan de eisen van MHC Forescate.

Tot op de dag van vandaag is de heer Bol nog dagelijks op de club te vinden. Hij verzorgt kleine of grotere reparaties aan het clubhuis, de installatie of het veld. Hij is verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw en verzorgt de inkoop van materialen. De heer Bol is al een aantal jaren erelid van Forescate.





*De F.P. van Leeuwen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van Leeuwen is al meer dan 30 jaar als vrijwilliger betrokken bij de Christelijke Oratorium Vereniging Exultate Deo. Het koor bestaat al 135 jaar en geeft meermalen per jaar een concert. De heer van Leeuwen verricht diverse werkzaamheden en ondersteunt waar nodig tijdens concerten, rommelmarkten en andere bijeenkomsten.

Daarnaast is de heer van Leeuwen sinds 1992 hulpkoster bij Het Kruispunt waar hij administratieve werkzaamheden verricht en naast de reguliere kerkdiensten ook vele rouw- en trouwdiensten verzorgt.

Als vrijwilliger van het Rode Kruis heeft de heer van Leeuwen jarenlang computerles gegeven aan 50-plussers.

Als suppoost was de heer van Leeuwen acht jaar verbonden aan het Historisch Museum Voorschoten en bezorgt hij tot op de dag van vandaag de Nieuwsbrief bij de Vrienden van het museum.





*De heer R.J. Putz - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Putz is sinds 1989 lid van de EHBO Vereniging Voorschoten. Zijn jarenlange vrijwillige inzet, bestuursactiviteiten en betrokkenheid zijn voor de vereniging erg waardevol. Jarenlang (1995-2002) was hij voorzitter van EHBO Voorschoten, een van de rechtsvoorgangers van de huidige vereniging. Onder zijn voorzitterschap vond er een professionaliseringsslag plaats en werd de bestuurskracht van de vereniging versterkt.

In 2006 fuseerden de twee Voorschotense EHBO-verenigingen en vormden zij de huidige vereniging. De heer Putz werd opnieuw voorzitter tot 2012. Met dit voorzitterschap heeft hij de toekomst van de EHBO Vereniging Voorschoten veilig gesteld.

In de periode 2009-2016 was de heer Putz lid van het bestuur van EHBO Nederland. Dat is een van de grootste landelijke koepelorganisaties voor EHBO-verenigingen. Hier nam hij jarenlang de organisatie op zich van landelijke EHBO-wedstrijden voor EHBO Nederland.

Verder is hij een van de initiatiefnemers van de Kring Leiden, een officieus platform voor EHBO-verenigingen in de regio Leiden.

Daarnaast is de heer Putz ook al zo'n tien jaar als vrijwilliger actief bij de Stichting Nationaal Smalspoor/Stoomtrein Katwijk Leiden, het Smalspoormuseum in Valkenburg ZH. Hier houdt hij zich voornamelijk bezig met de renovatie van motorlocomotieven, de digitalisering van historisch beeldmateriaal voor het museum en is hij stoker of machinist op een van de locomotieven.