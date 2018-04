Lintjesregen 2018: Waddinxveen

WADDINXVEEN - In Waddinxveen hebben dertien inwoners donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Twaalf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Waddinxveen.

De volgende inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

*Mevrouw W. Schuring- van Doorn:

Decoranda (65), huisvrouw, ontplooide/ontplooit de volgende activiteit:

1967 hedenOpvanger van zwerfkatten, alsmede oprichter (2003) en voorzitter (2003-heden) van de Stichting Fideilin Support. Als kind hielp zij al dieren in nood. Vervolgens was zij vrijwilliger bij de kattenboot in Amsterdam, waar zij zwerfkatten opving.

Na haar verhuizing naar Waddinxveen in 2002, ging zij zich daar inzetten voor de opvang van zwerfkatten. Zij heeft 400-500 zwerfkatten gevangen, laten steriliseren en gezorgd dat zij een goede opvang en verzorging kregen. In 2003 richtte zij de Stichting Fideilin Support op om fondsen te werven om de kosten van onder andere voer en de dierenarts te kunnen bekostigen.

Ook heeft zij een voedselbank voor dierenvoer opgericht ten behoeve van mensen met een laag inkomen, zodat zij toch een huisdier kunnen houden. Hiertoe haalt zij bij bedrijven en winkel restanten dierenvoer op (bv. met beschadigde verpakkingen). Recent is zij gestart met een project om zwerfkatten in Benidorm in Spanje te vangen en te castreren/steriliseren.

Voorts zette zij in 2010 een duiventilproject in Gouda op om overlast in de stad van de duiven te verminderen. Hiertoe lokte zij de duiven, gaf/geeft ze voer en water en maakt(e) de duiventil schoon. Om de duiven populatie te beheren heeft ze sinds de start al ruim 1200 eieren verwisseld met nepeieren.

Ook zet ze zich in voor het stoppen van zwanendriften. Dankzij haar inzet hebben de dieren een beter leven en ondervinden de mensen minder overlast.

*Mevrouw S.A. Kersbergen-Veerman:

Decoranda (83), ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1961 - heden: Vrijwilliger bij de wijkgemeente Ontmoetingskerk/Protestantse gemeente Waddinxveen. Betrokkene was bestuurslid van de vrouwenvereniging De Bron en was contactdame/bezoeker van een aantal kerkgangers. Verder was zij vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt: ze nam spullen aan en sorteerde deze, richtte de kraam in en bemande deze. Thans gaat betrokkene met het verjaardagsbusje langs bij jarige gemeenteleden en bezorgt tien keer per jaar het kerkblad in een wijk.

1965 -heden: Vrijwilliger bij het Prinses Beatrix Spierfonds te Waddinxveen. Betrokkene was collecteorganisator en was verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse collecte in Waddinxveen. Ze heeft zich o.a. beziggehouden met het zoeken van collectanten en het storten van de collecteopbrengst. Thans is zij actief als collectant

*De heer P. Rademaker:

Decorandus (80), voorheen werkzaam als eigenaar van een bomenkwekerij, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1968 - heden: Secretaris van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), afdeling Waddinxveen en penningmeester van het districtsbestuur. De stichting zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in de Statenvertaling in Nederland.

1968 - heden: Lid van de Zendingscommissie van het MBuma zendingscomité te Waddinxveen. Het comité verspreidt de zendingsbode en werft fondsen t.b.v. de zendingspost in het dorp MBuma in Zimbabwe

1975 - 1985: Bestuurslid van de SGP-kiesvereniging Waddinxveen.

1991 - heden: Bestuurslid van en vrijwilliger bij de stichting ZoBeRo (Zoetermeer-Benthuizen-Roemenië). De stichting organiseert hulptransporten naar Roemenië. Betrokkene helpt bij het sorteren van de goederen.

1994 -2000: Diaken en lid van de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen Dorpstraat (voorheen de Christelijke afgescheiden Gemeente Waddinxveen) Waddinxveen Dorpstraat.

*Mevrouw J.M. Belvroy-van der Kraats:

Decoranda (77), ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten voor de protestantse gemeente te Waddinxveen, de Immanuëlkerk:

1980 - heden:vrijwilliger bij de schoonmaakploeg.

1980 - heden:organisator van Bijbelochtenden.

1990 - heden:pastoraat (het omzien naar elkaar). Ze is medeorganisator van ontmoetingsmiddagen voor ouderen.

1992 - heden:coördinator/contactpersoon van de handwerkclub van de kerk.

2000 -2010: koster. Ze ontving een vrijwilligersvergoeding.

*Mevrouw A.M. de Bruin-van Helden:

Decoranda (76), ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1995 - heden: Vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente De Rank te Waddinxveen. Betrokkene is koster. Ze ontvangt de (gast)predikanten en stelt hen op de hoogte van de gang van zaken. Omdat de diensten worden gehouden in de kantine van een middelbare school zorgt betrokkene ervoor dat de zaal op de juiste manier is voorzien van zitplaatsen en na afloop ziet zij erop toe dat de zaal weer opgeruimd wordt.

Daarnaast helpt ze als er zich bijzondere problemen bij leden voordoen en staat professionele hulpverleners bij. Verder fungeert ze als chauffeur voor mensen die minder mobiel zijn of leent haar auto uit. Ook verzorgt ze regelmatig maaltijden bij haar thuis voor ouderen en alleenstaanden. Tevens organiseert ze spelletjesmiddagen voor alleenstaanden en (ver)maakt kleding voor bepaalde gelegenheden.







*De heer F.B.M. van den Bosch:

Decorandus (73), tot 1998 werkzaam als commercieel medewerker bij Samson Uitgeverij, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1967 - heden: Vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Betrokkene is scheidrechter bij landelijke waterpolowedstrijden. Daarnaast is hij hulpscheidsrechter.

1998 - heden: Vrijwilliger bij de Hervormde kerk Waddinxveen. Betrokkene was diaken en is binnen het kerkelijk bureau actief als administratief medewerker van de vier hervormde wijkgemeenten. Hij verzorgt wekelijks de collectebonnen voor de gemeenteleden en zorgt voor de financiële verwerking hiervan. Hij zorgt ook voor een goede administratieve afhandeling van de acties Kerkbalans en het Algemeen Activerings Comité die jaarlijks onder gemeenteleden worden gehouden. Verder verwerkt hij de mutaties bij de abonnementen van o.a. Kerkblad en Kerkradio.

*De heer A. de Rooij:

Decorandus (72), tot 2004 logistiek planner in de zuivelfabriek van Campina, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1976 - heden: Vrijwilliger bij PKN-gemeente Bethelkerk/ Centrale Hervormde Gemeente Waddinxveen.

1995 - 2004: Penningmeester van Christelijk Waddinxveens mannenkoor ''De Gouwestem''

2015 - heden: Medewerker bij Stichting ''De Pieterberg'', Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg te Oosterbeek. De Herberg biedt een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan gemeenteleden die om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Een keer per zes weken besteedt decorandus met zijn echtgenote hieraan een weekend. Ze bereiden de maaltijden en zorgen ervoor dat alles goed verloopt voor de 25 gasten die in De Herberg verblijven.







*De heer A.J.F. Bos:

Decorandus (70), eigenaar van een accountancy- en belastingadviesbureau, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1997 - heden: Onderzoeker van de Slag om de Residentie' en oprichter en voorzitter van de Stichting Herdenking Militair Erehof te Den Haag. Betrokkene verrichtte onderzoek naar de geschiedenis van de slag en de daarbij gesneuvelde militairen. Deze militairen hebben o.a. op het Militair Erehof in Den Haag een laatste rustplaats gekregen. Betrokkene heeft ervoor gezorgd dat de herdenking van de gesneuvelde militairen sinds 2010 in ere is hersteld en jaarlijks op 10 mei plaatsvindt. Daarnaast is hij op zoek gegaan naar nabestaanden, onderzoekt hoe de militair gesneuveld is en betrekt de nabestaanden bij de herdenking. Verder onderhoudt hij contacten met de gemeente en het ministerie van Defensie. Ook redigeert hij een informatiebulletin voor nabestaanden

2000 - heden: Vrijwilliger bij RTV Gouwestad. Betrokkene was programmamaker, presentator en programmaleider radio. Thans is hij radioprogrammamaker

2009 - heden: Lid van de studiegroep Historisch Ockenburg'. De studiegroep heeft er o.a. voor gezorgd dat de portierswoning bij het voormalig hulpvliegveld Ockenburg werd aangewezen als gemeentelijk monument. Daarnaast zorgt hij ook voor voorlichting en organiseert hij rondleidingen over het landgoed Ockenburg over de meidagen1940.

*De heer J.A.A. Moons:

Decorandus (66), tot 2017 eigenaar van een rozenkwekerij, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1979 - heden: Actief lid en bestuurslid van de Goudse Ren- en Tourclub Excelsior (400 leden). Betrokkene traint de junioren en is begeleider. Als bestuurslid is hij verantwoordelijk voor de (club)wedstrijden en het veldrijden. Verder is hij verantwoordelijk voor de ploegleidersauto

1993 - heden: Voorzitter van de Stichting Wielerronde Waddinxveen (>200 deelnemers). Betrokkene is o.a. verantwoordelijk voor het vinden en behouden van de sponsoren. Tevens geeft hij leiding aan de werkploeg die o.a. het parcours op- en afbouwt en de vlaggen verdeelt langs het parcours. Verder haalt hij het reclamemateriaal op bij de sponsors.

*Mevrouw W.J. van Helden-Hertog:

Decoranda (65), ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

Immanuëlkerk te Waddinxveen

1985 - heden: Bezorger van het kerkblad

1990 - 2004: Bezoeker van kerkleden bij speciale gebeurtenissen

1993 - heden: Bestuurslid van de Bazaarcommissie en vrijwilliger bazaar/kerstmarkt. Betrokkene is tevens sectiehoofd van de afdeling speelgoed

2005 - 2010: Pastoraal medewerkster van de Immanuëlkerk in de wijk Zuidplas. Betrokkene legde huisbezoeken af en bezorgde de formulieren van Kerkbalans

2007 - 2015: Afgevaardigde bij de organisatie van de ontmoetingsdag voor chronisch zieken en ouderen. Betrokkene zorgde tevens voor de werving van vrijwilligers en de roosters voor de chauffeurs.

2010 - 2014: Diaken. Betrokkene bereidde de kerkdiensten voor, zorgde voor de collecte en hielp bij de gemeentemaaltijden.

2010 - heden: Coördinator van de zondagse crèche. Betrokkene zorgt voor de werving van vrijwilligers en de roosters. Zo nodig draait zij zelf dienst.

2014 - heden: Contactpersoon voor de ouderenzorg. Betrokkene onderhoudt de contacten met predikanten en de ziekendienst. Bij ziekenhuisopname bezoekt zij de ouderen.

Overige activiteiten:

1968 - 2004: Wijkcoördinator voor de collecte van het Epilepsiefonds 'De macht van kleine''

1980 - 2004: Wijkcoördinator voor de collecte van Stichting Simavi

1995 - heden: Ondersteuner van haar ouders en schoonouders en een gemeentelid. Betrokkene doet de boodschappen en het huishouden, wandelt met de betrokkenen en begeleidt hen bij ziekenhuisbezoeken

2002 - heden: Coördinator Geestelijke Verzorging van en vrijwilliger bij Ipse de Bruggen te Waddinxveen, zorginstelling voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Betrokkene coördineerde de vrijwilligers, stelt de kerkdienstroosters op, zorgt voor het vervoer van de bewoners en maakt de zaal gereed voor de tweewekelijkse zondagse vieringen.

*Drs. H.C. Kranendonk:

Decorandus (60), werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1980 - 1981: Penningmeester van de landelijke studentenvereniging CSFR

1991 - 1998: Lid van ledenraad van de Evangelische Omroep

1997 - 2001: Voorzitter van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) Waddinxveen-Boskoop. De NPV komt op voor het mensenleven vanuit de Bijbelse opdracht. De NPV geeft o.a. hulp en ondersteuning aan ouderen en zieken

1997 - 2004: Voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Bethelschool te Waddinxveen.

2000 - 2008: Ouderling en voorzitter van de Algemene Kerkenraad en voorzitter 2010 - heden: Wijkkerkenraad van de Hervormde Gemeente Waddinxveen. Als voorzitter van de Algemene Kerkenraad vormde hij de verbindende factor tussen de vier wijken.

2015 - heden: Voorzitter van het achterbancomité van zijn dochter. Betrokkene onderhoudt mede het contact met de mensen die het werk van zijn dochter (financieel) mogelijk maken (haar achterban). Zo kan zijn dochter zich bij de Stichting Gave blijven inzetten voor vluchtelingen in Nederland.

Daarnaast was betrokkene actief in het jeugdwerk bij de Gereformeerde Gemeente Moerkapelle.

*De heer C. Rademaker:

Decorandus (48), werkzaam als zelfstandige boomkweker, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen Dorpstraat (voorheen de Christelijke Afgescheiden Gemeente Waddinxveen)

1984 - heden: Vrijwilliger. Hij begeleidt de erediensten, stelt de roosters van de organisten op, fungeert zelf als organist en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het orgel.

2001 - 2008: Lid van de Onderhoudscommissie.

2007 - 2008: Lid van de adviescommissie rondom de aansluiting bij de Hersteld Hervormde Kerk.

2008 - 2016: Bestuurslid en voorzitter van de Stichting Vermogensbeheer Christelijke Afgescheiden Gemeente. De stichting was de eigenaar van het gebouw en de opstallen en zodoende verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en begroting van het groot onderhoud.

2008 - heden: Ouderling en scriba. Tevens verzorgt hij de catechese voor de jongeren en is hij redactielid van de kerkbode

2013 - heden: Voorzitter van de Kerkvoogdij. Hij is verantwoordelijk voor de begroting en de jaarrekening.

Overig

1992 - 1998: Penningmeester van de SGP-studieverenging jongerenperspectief.

2004 - 2010: Tweede penningmeester van de SGP-kiesvereniging te Waddinxveen.

De volgende persoon wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

*De heer ir. J.C. van Ginkel MCM:

Decorandus (53), sinds september 2017 werkzaam als concerndirecteur/loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1989 - 1991: Oprichter en voorzitter van de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Amsterdam (35 leden).

1993 -1996: Leidinggevende van de kerkelijke kinderclub van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel (80 leden). Betrokkene vertelde o.a. Bijbelverhalen en begeleidde bij het maken van knutselwerken.

1993 - 2000: Oprichter en tweede voorzitter van de kerkelijke studievereniging Houvast van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel (30 leden).

1995 - 2000: Voorzitter van de kerkelijke jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel (50 leden).

1998 - 2000: Voorzitter van het districtsbestuur Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten te Gouda. Deze bond organiseerde jeugdbijeenkomsten.

2002 - 2003: Commissielid voor het oprichten van de peuterspeelzaal de Bouwsteen te Boskoop.

2002 - 2004: Voorzitter van de kerkelijke jeugdvereniging (16-21 jaar) van de Gereformeerde Gemeente te Boskoop. Betrokkene was tevens medeorganisator van diverse kampen en weekenden.

2002 - 2015: Voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag en Stichting Christelijk Peuterspeelzaalwerk op Reformatorische Grondslag te Boskoop. Betrokkene was eindverantwoordelijke voor de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs. Betrokkene hield sollicitatiegesprekken met eventuele nieuwe personeel en hield functioneringsgesprekken met de directeur. Ook trad hij op bij conflicten tussen de ouders en de directeur.

2003 - 2012: Voorzitter van de Protestantse Combinatie Waddinxveen. Betrokkene was tevens eindverantwoordelijke voor de organisatie van de verkiezingen en het samenstellen van de kandidatenlijst van het samenwerkingsverband tussen de SGP, de ChristenUnie en de Hervormde Kiesvereniging.

2003 - 2012: Voorzitter van de SGP Waddinxveen

2015 - heden: Voorzitter thuisfrontcommissie van het Mission Aviation Fellowship, team Jan en Jolien van Leeuwen. Dit is een christelijke zendingsorganisatie die als belangrijkste doelstellingen heeft om luchttransport te bieden om humanitaire hulp mogelijk te maken en zendingen in moeilijk bereikbare gebieden te ondersteunen. Betrokkene ondersteunt een team wat in Indonesië opereert.

Daarnaast ontplooide hij de volgende nevenactiviteiten (al dan niet) gerelateerd aan zijn hoofdfunctie als gemeentesecretaris bij de gemeente Graafstroom, Liesveld & Nieuw-Lekkerland (2009-2012), de gemeente Schiedam (2012-2016) en de gemeente Zaanstad (2016-2017):

2002-2015: Voorzitter bij een basisschool (onbekend welke) te Boskoop.

2004-2013: Voorzitter van een politieke partij (onbekend welke) te Waddinxveen.

2012-2015: Lid van de commissie Bestuurlijke Ontwikkeling bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

2012-heden: Docent 'Leiderschap in de Top van Gemeenten' bij Sioo, het interuniversitair opleidingscentrum voor organisatie- en veranderkunde.

2012 - heden: Lid van de raad van Advies van de Verenging Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid.

2013 - 2016: Lid van de Raad van Advies van DisGover.

2013 - 2015: Lid van de commissie Leiderschap, Organisatie en Samenwerking van Vereniging van Gemeentesecretarissen.

2014 - 2015: Ambassadeur van Serious ambtenaar (opbrengst komt ten goede aan de Serious Request actie van 3FM).

2014 - heden voorzitter van de Raad van Advies bij het Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl.

2014 - heden: Lid van de Raad van Advies bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

2015 - heden: Lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid bij VNG

2015 - heden: Redacteur van Platform O.

2016 - heden: Lid van de programmaraad van het Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding.

2016 - heden: Voorzitter van de Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Academie.

2016 - heden: Voorzitter van het MultiDisciplinair Overleg voor Zorg en Welzijn bij de Gemeente Waddinxveen.