Toekomst Bethelkerk: 'Behoud ramen en metselwerk' Informatiebijeenkomst in de Haagse Bethelkerk (foto: Omroep West)

DEN HAAG - Als het aan de bewoners van de Haagse wijk Bohemen ligt komen er woningen en een ontmoetingscentrum in de voormalige Bethelkerk. Ook is het de bedoeling dat er iets van horeca komt. Dit alles staat in een plan dat het actiecomité van buurtbewoners, samen met een architect, zondagmiddag presenteerden.

In eerste instantie zou de Bethelkerk gesloopt worden, maar bewoners staken hier een stokje voor. Ze zamelden handtekeningen in om het gebouw te behouden en bedachten een alternatief plan. Dat werd zondagmiddag door het actiecomité van bewoners een architect gepresenteerd. Volgens architect Ed van de Wetering is er goed gekeken naar de wensen van de omwonenden. 'Ik heb de bewoners geholpen om maatschappelijke invulling te geven aan het gebouw. Zij vonden dit erg belangrijk'. Ook wordt er geprobeerd om de stijl van de oude kerk te behouden. 'We zullen wel wat dingen aanpassen en veranderen, maar we willen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke uit kerk 1938 behouden, zoals de ramen en metselwerk', aldus Van de Wetering. LEES OOK: 'Bethelkerk moet monumentale status krijgen'