Agent bijna over balustrade geduwd bij aanhouding

RIJSWIJK - Een politieagent is zatermiddag mishandeld door de 20-jarige bewoner van een woning aan de Buziaulaan in Rijswijk. De man probeerde de agent tijdens de aanhouding over de ballustrade van de bovenverdieping te duwen. De agent raakte lichtgewond, maar kon de aanvaller wel aanhouden.

De agent was afgekomen op een melding van een langdurig blaffende hond, de bewoner was al enige tijd niet meer gezien. De agent wist de voordeur open te krijgen en droeg de hond over aan iemand die buiten stond. Hierna ging hij meteen weer terug in de woning om te kijken of er iets met de bewoner was. Meerdere malen riep hij hierbij dat hij van de politie was en dat hij wilde weten of alles goed ging met hem.

Op de bovenverdieping werd hij besprongen door de man die hem vervolgens over de balustrade probeerde te duwen. De agent wist de man van zich af te krijgen, maar moest wel pepperspray gebruiken. Ook kreeg hij hulp van andere agenten. De agent raakte lichtgewond bij de aanval, maar kon wel zijn dienst vervolgen.



Verdachte nog vast

De verdachte zit nog vast op het politiebureau. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. De hond is ondergebracht op een opvangadres.