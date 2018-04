Deel dit artikel:











Man overlijdt na val uit zendmast Foto: Flashlightfotografie

NOORDWIJK - In Noordwijk is aan het eind van de zondagmiddag een man overleden, nadat hij uit een zendmast aan de Randweg was gevallen. Daar was hij eerst zelf ingeklommen. Dat zegt de politie.

Agenten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Mensen die de man hebben zien vallen, krijgen slachtofferhulp aangeboden. De politie vraagt mensen die het hebben zien gebeuren, maar zijn weggegaan, zich ook te melden als ze slachtofferhulp nodig denken te hebben. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie is een onderzoek begonnen aan de Randweg.