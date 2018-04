'Verdachte in zaak-Orlando hielp politie met reconstructie op boot'

DEN HAAG - De 27-jarige verdachte die zondag werd aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn, heeft de politie kort geleden geholpen met een reconstructie. Dat zeggen meerdere buurtbewoners uit de Haagse wijk Ypenburg tegen Omroep West.

De verdachte zou met zijn zelfgemaakte vissersboot - samen met de politie - naar het eiland zijn gevaren waar het lichaam van Orlando in het water is gevonden. De sfeer zou daar 'ontspannen' zijn geweest, zegt een omwonende die de reconstructie heeft gezien. De 27-jarige Hagenaar, die in de buurt woont, was ten tijde van deze reconstructie officieel nog geen verdachte. Zijn vissersboot werd wel al onderzocht.

Volgens verschillende buurtbewoners was de man vaak met het bootje bij het eiland. Hij zou er volgens de omwonenden ook geregeld overnachten, vooral in het weekend. De vissersboot lag zondag in een sloot bij het Böttgerwater en is nog altijd verzegeld.



Afspraak

De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen of de verdachte met Orlando had afgesproken of wat zijn rol bij de verdwijning is geweest.

De afgelopen weken werkte een groot politie team onophoudelijk aan de zaak. Sporenonderzoek, flyeracties, getuigenoproepen via (social) media, buurtonderzoek, een oproep in Team West, Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht; alles werd uit de kast getrokken om informatie boven tafel te krijgen over het lot van Orlando. Volgens de politie hebben de vele tips van de afgelopen weken geleid tot de aanhouding van deze 27-jarige Hagenaar.

LEES OOK: Alles over de zaak-Orlando Boldewijn: 'Een mooie jongen van binnen en van buiten'