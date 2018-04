Deel dit artikel:











Politie onderzoekt meerdere branden in Den Haag Autobrand Schoutendreef | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een personenauto op de Haagse Schoutendreef is zondagavond volledig in vlammen opgegaan. Hier viel weinig eer meer te behalen voor de brandweer. Een half uurtje brandde er aan de Ridderhof een brommobiel volledig uit. Er wordt in beide gevallen uitgegaan van brandstichting.

Eerder stonden er twee auto's in brand in Den Haag Zuidwest, in de wijk de Dreven. De politie verricht onderzoek naar deze branden, die zich voordeden in een betrekkelijk klein gebied. LEES OOK: Auto in lichterlaaie, buurtbewoners zagen man 'iets door het raam gooien'