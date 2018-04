Eerste geRAAKt!-week afgetrapt: 'Kinderen hebben beweging nodig voor ontwikkeling'

DEN HAAG - Op de Gerth van Wijkschool in Den Haag is maandag de aftrap gegeven voor de eerste geRAAKt!-week. Leerlingen van de school krijgen komende dagen theorieles over gezondheid, voeding en beweging. De Haagse profvoetballer Danny Bakker kwam langs om het startsein te geven.

De geRAAKt!-week is een initiatief van het Holland Dance Festival en ADO Den Haag. 'Bewegen is heel erg belangrijk voor kinderen en je merkt dat dat tegenwoordig veel minder gebeurt', vertelt Martine van Dijk van het Holland Dance Festival. 'Daarom zijn we dit project gestart. Daarmee willen we laten zien dat bewegen leuk én gezond is voor kinderen.'

Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Jantje Beton toonde deze week aan dat kinderen de afgelopen vijf jaar aanzienlijk minder buiten zijn gaan spelen. Volgens de organisatie sluit dit project hier goed op aan: 'Beweging is belangrijk voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden van kinderen. Als je dat nu niet onder de knie krijgt, heb je daar de rest van je leven last van', aldus Van Dijk.



Dans en voetbal

De initiatiefnemers hopen de leerlingen aan het bewegen te krijgen met dans en voetbal. Met een collectieve warming-up maandagochtend op het schoolplein werden de leerlingen klaargestoomd voor een week vol met sportieve activiteiten op het programma.

De Gerth van Wijkschool in Den Haag is de eerste school die meedoet aan het project. De organisatoren zijn in overleg met een aantal andere scholen.

