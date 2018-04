Krimpenerwaard steggelt over gas: 'Hebben we niets geleerd van Groningen?'

HAASTRECHT - Mag er naar gas geboord worden in de polders van de Krimpenerwaard of niet? Over die vraag buigt de Raad van State zich. Het Canadese gasbedrijf Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. probeert al jaren een vergunning te krijgen om naar gas te boren. Het bedrijf denkt zeker te weten dat er gas te vinden is onder de polders van Vlist; een strook land van Boven-Haastrecht naar Polsbroek, precies op de provinciegrens van Utrecht en Zuid-Holland.

Volgens het gasbedrijf levert het proefboren geen enkel risico voor bodemdaling op. Dat zei de raadsvrouw van Vermilion maandag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Pas als er gas wordt gevonden en gewonnen, zal de bodem mogelijk na twee of drie jaar licht gaan dalen. Vermilion eiste daar alsnog een proefboorvergunning voor een locatie aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht.

De gemeente Krimpenerwaard weigerde in 2015 een vergunning, omdat zij een boortoren als een 'onaanvaardbare aantasting' van het open agrarische landschap ziet. Het behoud en versterking van het open polderlandschap van de Krimpenerwaard is voor de gemeenteraad een ononderhandelbaar speerpuntbeleid. Het risico op bodemdaling is op dit moment niet het belangrijkste argument, aldus de raadsman van de gemeente tijdens de rechtszitting maandag in Den Haag.



'We kennen de ervaringen in Groningen'

De plannen voor proefboringen in het gebied stuiten ook op veel protest bij onwonenden. 'Het is een schitterend natuurgebied', vertelt Jaap Verhage, voorzitter van het actiecomité, uitkijkend over het waterrijke weidelandschap. 'Er bivakkeren hier duizenden weide- en watervogels. De gasboringen zijn schadelijk voor mens en dier, maar ook voor de infrastructuur. Er is niemand die ons kan garanderen dat hier geen ellende komt van de boringen. We kennen allemaal de ervaringen met Groningen. Als we van die les niet geleerd hebben, weet ik het ook niet meer', aldus Verhage.

In de rechtszaal wilde de Raad van State weten met welke argumenten het gemeentebestuur 'nee' verkoopt aan Vermilion. Volgens Krimpenerwaard gaat het vooral om ruimtelijke argumenten. Het behoud van het open agrarische landschap staat op nummer een. Zelfs boeren in het gebied moeten zich volgens de gemeente aan zeer strikte regels houden en kunnen heel moeilijk uitbreiden, of een schuurtje bijplaatsen.



'Gemeente maakt alle mogelijkheden onmogelijk'

Volgens Vermilion maakt de gemeente met haar open polderlandschapbeleid het plaatsen van een proefboortoren waar dan ook in het buitengebied onmogelijk. 'Voor proefboringen zijn we nu eenmaal aangewezen op het buitengebied, we kunnen moeilijk midden in de bebouwde kom een proefboorinstallatie aanleggen,' aldus de advocate van Vermilion. Die voegde er nog aan toe dat de boorlocatie in Haastrecht aan de rand van het open poldergebied ligt en vlakbij agrarische bedrijven, waardoor het allemaal nauwelijks zou opvallen in de polder. Bovendien staat de boortoren er maar tijdelijk. Als er geen gas gevonden wordt haalt het bedrijf alles weer weg. Als er wel gas gevonden wordt komt er alleen een hek, een verhard terrein en pompinstallatie.

De Raad van State neemt zes tot twaalf weken de tijd om te beslissen of Krimpenerwaard alsnog een proefboorlocatie in Haastrecht moet toestaan.

LEES OOK: Geen aardgasboringen in weiland Haastrecht, gemeente weigert vergunning af te geven