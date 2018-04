Schrikreactie leidt tot drie jaar gevangenisstraf

DEN HAAG - De Haagse politie heeft bij toeval twee mensen die gezocht werden kunnen oppakken. Agenten zagen zondagavond in het Benoordenhout een scooter rijden met twee mannen erop. Toen de bestuurder de politie zag leek hij te schrikken, remde hij af en reed hij een zijstraat in. De agenten vertrouwden het niet en hielden de scooter aan.

De buurt heeft veel last van inbraken en de agenten vermoedden dat de mannen hier iets mee te maken hadden. Bij controle vonden ze in de ruimte onder het zadel van de scooter verschillende inbrekerswerktuigen zoals grote schroevendraaiers. Onderzoek wees uit dat het tweetal eerder veroordeeld was voor onder andere woninginbraken.

Dat ze schrokken bij het zien van de politie was ook geen toeval, beide mannen werden nog gezocht door de politie. De bestuurder moet nog een gevangenisstraf van 995 dagen in België uitzitten, de bijrijder een straf van 200 dagen in Nederland. Samen dus goed voor meer dan drie jaar gevangenisstraf. De twee zijn overgebracht naar het politiebureau. De bestuurder zal worden uitgeleverd aan België.

