Soap om Rentmeester gaat door: omwonenden opnieuw naar Raad van State

NAALDWIJK - Omwonenden in Naaldwijk stappen opnieuw naar de Raad van State. Het gaat om bewoners van appartementencomplex De Secretaris en van het complex Schuilenburg. Ze leggen zich niet neer bij het gewijzigde bestemmingsplan van het bouwproject 'De Rentmeester'.

Dat meldt mediapartner WOS. In 2017 oordeelde de Raad van State dat het bestemmingsplan op enkele punten moest worden aangepast. Het complex heeft een supermarkt, appartementen en parkeerplaatsen. De actuele regionale behoefte voor een supermarkt moest beter worden onderzocht en ook de parkeerparaaf moest anders. De gemeente heeft het bestemmingsplan daarna aangepast.

Voor de omwonenden is de zaak hiermee nog niet af. Ze vinden dat de ontwikkelaar en daarmee de raad niet aan de opdracht van de rechter heeft voldaan omdat er geen onderzoek is gedaan naar de behoefte aan supermarkten.



Nieuwe vergunningaanvraag

Over het parkeren wordt gesteld dat het plan is gewijzigd, waardoor er eigenlijk een nieuwe vergunningaanvraag zou moeten worden gedaan. 'Uit een tekening die door de ontwikkelaar van het onderhavige project aan appellanten ter beschikking is gesteld, volgt dat wordt voorzien in een geheel nieuwe ondergrondse parkeergarage terwijl die parkeergarage eerder geheel ontbrak', zo is in het bezwaarschrift te lezen.

Verder zou de gemeenteraad het onderzoek naar de verkeersstromen rond het plan niet meer hebben mogen gebruiken, omdat die te oud zou zijn. Bovendien zijn de gevolgen op de verkeerstromen door de wijzigingen in het plan niet onderzocht. Wanneer de zaak wordt behandeld, is nog niet bekend.

