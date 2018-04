Deel dit artikel:











Washington Post: Als de tulpenvelden in Nederland kleuren, weet je dat het lente is Bollenvelden in Noordwijk | Foto: Carla Versteege

LISSE - Dat de Bollenstreek populair is bij Duitse en Aziatische toeristen, wisten we al. Maar ook in de Verenigde Staten zijn ze fan onze kleurrijke bloemenvelden, zo is de lezen in de Washington Post. 'Een prachtig gekleurd lappendeken laat zien dat het lente is.'

'Iedere voorjaar staat de omgeving vol met tulpen. Ze worden voornamelijk gekweekt voor bollen, maar in sommige tuinen mogen ze ook geplukt worden', schrijft Angela Fritz in de Washington Post. 'De Keukenhof is de populairste tulpentuin in Nederland, waar ieder jaar ruim 7 miljoen tulpenbollen worden geplant.' Witz merkt op dat de 'tulpenrage' ook andere landen heeft bereikt. In Turkije, India en China zijn vergelijkbare pluktuinen te vinden. Toch is het volgens haar een typisch Nederlandse fenomeen: 'Tweederde van alle snijbloemen wereldwijd worden gekweekt in Nederland.'

Rood, roze, geel en paars En als we Fritz moeten geloven, hebben wij Nederlanders vier favoriete kleuren. We zien onze bollenstreek het liefst vol staan met rode, roze, gele en paarse bloemen. En voor de lezers die zich afvragen hoe dat eruit ziet, heeft Fritz diverse foto's toegevoegd waarop onze Bollenstreek schittert van kleur. Hoewel Fritz de velden prachtig vindt, is er volgens haar ook een nadeel aan al dat pracht en praal: 'Meststoffen die nodig zijn voor de kweek, komen in het grondwater en de oceanen terecht. En dat is slecht voor het milieu.' Toch hebben de Amerikaanse lezers niets dan lof op de plaatjes die de gekleurde bloemenvelden opleveren:



