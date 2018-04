Haperend tandwiel: provincie houdt Coenecoopbrug nauwlettend in de gaten

WADDINXVEEN - Door een technische storing kon de Coenecoopbrug tussen Waddinxveen en Gouda zondagmorgen niet meer dicht. En dat was niet de eerste keer. Deze maand heeft de brug al een keer of vier te kampen gehad met technische problemen. De provincie, die zorgt voor de bediening van de brug, probeert het euvel iedere keer zo snel mogelijk te verhelpen.

De problemen worden veroorzaakt door een tandwiel dat drie weken geleden is vervangen. 'De eerste week ging het goed, maar de laatste tijd zijn er haperingen', zegt een woordvoerder van de provincie. Het tandwiel moet nog 'inslijten' en vergt nauwkeurige afstelling. En daar wringt de schoen.

'De veiligheidseisen voor het systeem zijn hoog', vervolgt de woordvoerder. 'Bij de minste geringste twijfel grijpt de computer in en mag de brug niet meer bediend worden'. Binnen een uur komt er dan een monteur ter plaatse om de storing te verhelpen. De provincie betreurt het, dat dit voor overlast zorgt.



'Brug wordt in de gaten gehouden'

De Coenecoopbrug wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het bedieningscentrum. Als er een technische storing optreedt, wordt dat direct gesignaleerd door de computer. Bovendien hangen er camera's bij de brug die de beide oevers van de Gouwe met elkaar verbinden.

'De provincie is voor het onderhoud afhankelijk van een extern bedrijf', aldus de woordvoerder. 'Er is een afspraak dat er binnen een uur een monteur ter plaatse is en dat de storing vervolgens binnen een uur wordt opgelost'. Tot nu toe is dat steeds gelukt. De provincie hoopt dat de problemen nu voorbij zijn, maar kan geen garantie geen geven.

