Familie Orlando opgelucht na aanhouding

DEN HAAG - De nabestaanden van Orlando Boldewijn (17) zijn opgelucht dat de politie een verdachte heeft aangehouden, meldt de oom van Orlando maandag aan Omroep West. Zondag werd een 27-jarige Hagenaar opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Rotterdamse scholier.

'Het is goed dat ze iemand hebben opgepakt', zegt zijn oom. Ook zijn zus, de moeder van Orlando, is opgelucht, laat hij weten. De vrouw wil zelf geen contact met de pers. Orlando kwam op 18 februari niet thuis na een afspraakje. Op 26 februari werd zijn lichaam gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg.

Volgens de nabestaanden is de verdachte de eigenaar van de vissersboot, die de dag na de vondst van het lichaam van Orlando uitvoerig onderzocht werd op sporen. De politie kan dat niet bevestigen.



Verdachte hielp met reconstructie

Buurtbewoners zeiden zondag tegen Omroep West dat de verdachte de politie nog heeft geholpen met een reconstructie op vier april. Toen kon de politie niet zeggen of de man al een verdachte was in de zaak.

De familie van Orlando is ervan overtuigd dat de politie de juiste te pakken heeft: 'Hij heeft het gedaan in mijn ogen', zegt de oom. 'Al moet hij nog wel veroordeeld worden', voegt hij toe.

LEES OOK: Alles over de zaak-Orlando Boldewijn: 'Een mooie jongen van binnen en van buiten'