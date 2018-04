Deel dit artikel:











Muziektheatershow 'Save the Earth' gelanceerd bij Space Expo Bert Heerink, Joos Ockels (weduwe van Wubbo), Jörgen Raymann - Theatershow Save the Earth | Foto: Patrick van Emst

NOORDWIJK - Space Expo in Noordwijk was maandag in de ban van de lancering van de muziektheatershow 'Save the Earth'. De voorstelling gaat over het inspirerende verhaal van Wubbo Ockels en zijn duurzaamheidsdromen. Vlak voor zijn dood waren zijn laatste woorden: 'Save the Earth!'

In juli gaat de muziektheatershow in première in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Het is een inspirerende en optimistische show over het leven van Wubbo Ockels en zijn missie om onze planeet te redden. Op grote schermen zien we beelden van de aarde door de ogen van Wubbo Ockels en maken we contact met hem. De essentiële boodschap wordt overgebracht door hoofdrolspeler Jörgen Raymann, zanger Bert Heerink, vliegende reporter Eddy Zoey en verteller Roelof Hemmen. LEES OOK: Privéspullen André Kuipers in Space Expo