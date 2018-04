Haagse ouderen vinden verhuizing naar drukkere plek prima: 'Ik ben toch doof'

HWW-bewoonster tante Ton Rijntjes bekijkt haar nieuwe kamer in Op de Laan - Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het worden spannende tijden voor de ruim vijftig bewoners van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt in Den Haag. Het Haagse Wijk- en Woonzorg HWW gaat het tehuis namelijk grondig renoveren, dus worden de bewoners binnenkort tijdelijk verhuisd naar Op de Laan aan de Laan van Meerdervoort. Daar zijn twee verdiepingen vrijgemaakt en gerenoveerd voor de verhuizing.

'Dit wordt ook straks uw kamer', zegt Marja Rueck, locatiedirecteur van HWW Rivierenbuurt. Ze laat bewoner tante Ton Rijntjes-Bergen Henegouwen alvast een kijkje nemen op haar nieuwe kamer. De eerste kamers zijn klaar, er staat voor de vorm langs de wand een opgemaakt bed in. 'Oh, maar ik wil mijn bed liever dwars', zegt tante Ton. 'Dat gaan we oplossen', antwoordt Rueck.

Twee maanden geleden werden de bewoners van Rivierenbuurt op de hoogte gesteld van de operatie, waarbij het bestuur van HWW aanvankelijk van plan was hun oude huis na renovatie te gebruiken als overloop voor de renovatie van de andere huizen van HWW. Maar na ophef onder bewoners en overleg met de bewonerscommissie stemde het bestuur ermee in dat de oude bewoners na de renovatie kunnen terugkeren.



'Ben toch doof'

Dat betekent wel dat de bewoners twee keer moeten verhuizen. 'Als ik het haal, hoor', zegt Rijntjes. 'Maar zolang ik hier zit, wil ik het wel gezellig maken.'

En dat de Laan van Meerdervoort veel gehoriger is dan de Rivierenbuurt deert haar niet. 'Ik ben toch doof. Dan zet ik mijn gehoorapparaat wel uit.'