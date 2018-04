Onduidelijk hoeveel patiënten geld terugkrijgen van Tandzorg Groep

DELFT - De Tandzorg Groep uit Delft weet nog niet hoeveel patiënten hun geld terugkrijgen. De tandartsengroep kreeg onlangs een recordboete voor gesjoemel met facturen. 'Wij zijn op dit moment druk bezig met de afwikkeling van dit dossier, waarbij zal blijken welke patiënten moeten worden gecompenseerd', zegt Willem-Jan Hens, directeur van de groep.

Eerder deze maand werd de tandartsengroep beboet voor 400.000 euro door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de hoogste boete ooit in de mondzorg. Tandzorg liet patiënten te veel betalen voor onder meer kronen, bruggen, kunstgebitten en implantaten. Zij betaalden te veel voor hun behandeling, omdat de Tandzorg Groep kortingen op ingekochte materialen niet aan hen doorrekende. Dat is in strijd met de regels.

Tandzorg is een samenwerkingsverband van acht tandartsenpraktijken in Zuid- en Noord-Holland. Hoeveel cliënten de groep heeft wil directeur Hens uit 'concurrentieoverwegingen' niet zeggen.

