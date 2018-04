Deel dit artikel:











Meekijken met restauratie schilderij in Mauritshuis De bewening van Christus, Rogier van der Weyden (en atelier), c. 1460-1464 | Beeld: Mauritshuis

DEN HAAG - Bezoekers van het Mauritshuis in Den Haag kunnen vanaf 14 juni live meekijken met de restauratie van een schilderij. In een van de tentoonstellingszalen is een tijdelijk atelier neergezet. Daar wordt 'De bewening van Christus' opgeknapt. Dat schilderij is rond 1460 gemaakt door Rogier van der Weyden. Het is het oudste schilderij in het Mauritshuis.

Het Mauritshuis wil onder meer weten wat de echte kleuren van het schilderij zijn die 550 jaar geleden zijn aangebracht door Van der Weyden. In de loop van de eeuwen is de vernislaag op het schilderij een beetje vergeeld geraakt. Ook een paar latere aanpassingen worden ongedaan gemaakt. Rond het einde van het jaar moet de restauratie klaar zijn. Dan ziet het schilderij er weer zo uit als Van der Weyden het zag. Van der Weyden werd rond 1400 geboren in de stad Doornik. Hij verhuisde rond 1435 naar Brussel, waar hij stadsschilder werd. Hij overleed in 1464. Van der Weyden geldt als een van de belangrijkste Vlaamse schilders van de vijftiende eeuw.

Meekijken met restauratie niet voor het eerst Het is niet de eerste keer dat het Mauritshuis publiek laat meekijken met een restauratie of een onderzoek. Dat gebeurde onder meer met 'het Meisje met de Parel' en het 'Gezicht op Delft' van Johannes Vermeer en met 'Het puttertje' van Carel Fabritius. Naast 'De bewening van Christus' wordt een ander schilderij van Van der Weyden neergezet. Dat is 'De bewening voor het graf', dat hij ongeveer gelijktijdig maakte. Dat schilderij wordt geleend van het Uffizi in Florence. Het was niet eerder in Nederland te zien. LEES OOK: Kopie schilderij blijkt toch echte Jan Steen