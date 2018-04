Deel dit artikel:











Zeker 1,5 miljoen euro schade voor afvalverwerker na brand De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Foto: Renske van der Zalm

WATERINGEN - Na de grote brand van afgelopen weekeinde is het werk bij afvalverwerker Renewi Contrans in Wateringen maandag gewoon weer begonnen. De sloopwerkzaamheden van de loods die in de nacht van vrijdag op zaterdag afbrandde, zijn in volle gang. 'De schade is tenminste 1,5 miljoen euro'.

Renewi Contrans heeft drie grote loodsen op het terrein staan waar afval wordt verwerkt. De loods met grof huisvuil vatte het weekend door nog onbekende redenen vlam. Volgens locatiemanager Marc van Buijtene is de loods volledig verwoest. 'De schade schatten we op 1,5 miljoen euro.' Er is meteen begonnen met slopen, zodat er op dezelfde plek een nieuw gebouw kan komen.

Verspreid over de regio De medewerkers konden maandag allemaal weer aan het werk. Het afval dat nu niet op de locatie in Wateringen kan worden verwerkt, wordt verspreid over de regio.