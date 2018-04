Symbolische werkstraf voor verduistering cocaïne

DEN HAAG - De rechter veroordeelt een 59-jarige ex-medewerker van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen tot een 'symbolische' werkstraf van 40 uur. De man had als 'farmaceutisch vakman' toegang tot een pot met medische cocaïne en zou daaruit 100 gram van het witte poeder meegenomen hebben.

De Hagenaar liep in oktober 2015 tegen de lamp en verklaarde tijdens een verhoor door de bedrijfsrecherche dat hij het spul verkocht zou hebben. Bij de Haagse politierechter kwam hij maandagmiddag met een heel ander verhaal. 'Het was voor eigen gebruik', zei hij. Hij was niet verslaafd, maar kampte met ontzettende pijnen in de rug.

Een apotheker had hem verteld dat cocaïne daartegen zou helpen. De verdachte wilde dat wel eens uitproberen. 'Ik had alle dokters en ziekenhuizen al eens gehad, niets hielp', vertelde hij de rechtbank. Hij nam de cocaïne twee keer mee haar huis, maar dat bracht ook geen pijnverlichting. 'De tweede keer dat ik het nam, heb ik zelfs alles onder gekotst.'



Onduidelijke stortingen op bankrekening

De officier van justitie wilde het verhaal over het eigen gebruik niet geloven. Hij wees op een sms'je dat de verdachte destijds naar zijn zus had gestuurd. Daaruit kon worden opgemaakt dat hij 'een aardig centje' zou hebben verdiend aan de achterovergedrukte cocaïne. Ook waren er onduidelijke stortingen van kleinere bedragen op zijn bankrekening. De officier van justitie eiste een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van één maand.

Volgens de ex-apotheker waren de onduidelijke stortingen op zijn bankrekening afkomstig van zijn tweede baantje als schoonmaker, en hadden ze niets van doen met cocaïnehandel. 'Ik heb me nooit willen verrijken. Anders had ik de hele pot met cocaïne wel meegenomen.'



Bijstandsuitkering

'U hebt misbruik gemaakt van uw positie in de apotheek', oordeelde de rechter maandag. Ze ging er wel vanuit dat de verduisterde cocaïne alleen voor eigen gebruik was. De man is eind 2015 oneervol ontslagen door de apotheek waar hij al 39 jaar had gewerkt. Sindsdien moet hij rondkomen van een bijstandsuitkering, terwijl hij nog steeds gezondheidsklachten heeft. Dat was voor de rechter reden om hem slechts 'een symbolische werkstraf' van 40 uur op te leggen.

