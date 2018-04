Dorpsrel om rode pui van winkel: 'Wij balen hier ontzettend van'

OEGSTGEEST - De felrode pui van modewinkeltje DOS aan de Kempenaerstraat in Oegstgeest moet zo snel mogelijk in een andere, neutralere kleur geschilderd worden. Dat heeft de burgemeester bepaald na een klacht van de Vereniging Oud Oegstgeest. Die vindt de kleur niet passen in de oudste winkelstraat van het dorp.

Rood is het winkeltje overduidelijk. Een bewuste keuze van de eigenaars, want een nieuwe zaak moet opvallen vinden ze. 'Het is een beschaafde kleur rood', zegt medewerkster Marie-Jose Tonino. 'En we horen op een enkeling na alleen maar positieve geluiden. Dus wij balen hier ontzettend van.'

En ook de meeste winkeliers in de straat zouden geen bezwaar hebben tegen de kleur. 'We vinden dat het kleurtje de straat wel wat opfleurt', zegt de eigenaar van de bloemenwinkel naast DOS. 'Ik verbaas me erover dat Oud Oegstgeest zich hier zo druk over maakt en dat de gemeente zo snel actie onderneemt. En als je bouwvergunning aan wil vragen ben je een jaar bezig.'



'Traditionele kleuren'

De Vereniging Oud Oegstgeest diende een klacht in bij de gemeente. De vereniging vindt dat de kleur een grove inbreuk maakt 'op wat gebruikelijk is in de straat'. En daarom moet de kleur zo snel mogelijk worden aangepast op straffe van een dwangsom.

'Maar wat dan wel mag qua kleur is totaal onduidelijk', zegt Marie-Jose. 'Ze hebben het over traditionele kleuren, maar wij vinden dat rood een traditionele kleur is. Tot nu toe hebben we daar nog geen duidelijkheid over gekregen.' De schilderbeurt staat nu gepland voor 6 mei, maar de nieuwe kleur is dus nog even een vraagteken.