'Islamitische instellingen kregen geld uit Midden-Oosten'

REGIO - Zes islamitische instellingen in de regio hebben in het verleden subsidie gevraagd in Saoedi-Arabië of Koeweit. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur. De krant en het tv-programma hebben geheime lijsten in handen gekregen waarop staat welke instellingen dat zijn.

Het gaat om drie instellingen in Den Haag, één in Delft, één in Voorburg en één in Hillegom. Het grootste geldbedrag ontving de onderwijsstichting Almustafa uit Nootdorp, die voor 1,1 miljoen euro een pand in Voorburg kocht. Dit geld werd volgens het Openbaar Ministerie betaald uit dubieuze overboekingen uit Hong-Kong, Turkije en Koeweit, aldus Nieuwsuur en NRC.

De Stichting Sociaal Cultureel Centrum in Nederland, gevestigd in Den Haag, kreeg tussen 2007 en 2016 ook ruim een miljoen euro. Dit geld kwam van verschillende financiers in Koeweit, onder meer van het ministerie van islamitische zaken. Het bedrag werd onder meer gebruikt voor iftar-bijeenkomsten, nieuwe moskeeën en workshops voor imams.



As Soennah

Ook de As Soennah moskee in Den Haag komt voor op de geheime lijsten. In 2011 zou om geld zijn gevraagd in Saoedi-Arabië, in 2017 zou geld zijn ontvangen uit Koeweit. De voozitter van het moskeebestuur ontkent dat.



Ook de Al Ansaar-moskee in Hillegom wordt genoemd op een lijst uit Saoedi-Arabië, maar ook hier ontkent de moskeevoorzitter dat er buitenlands geld is aangevraagd of ontvangen.

