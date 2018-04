Justitie eist 2,5 jaar cel tegen broer uit Goudse drugsfamilie

GOUDA - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag 2,5 jaar cel geëist tegen een 47-jarige man uit Gouda, die onderdeel uitmaakte van een Goudse drugsfamilie. Hij wordt samen met zijn broer en neef verdacht van grootschalige verspreiding van cocaïne in Gouda, Alphen aan den Rijn, Boskoop en omstreken.

Vorige week stonden zijn broer, neef en vijf andere verdachten voor de rechter. De broer en de neef hoorden toen vijf jaar tegen zich eisen.

De verdachten werden 19 april vorig jaar aangehouden. De twee broers en hun neef waren volgens het OM de motor achter de grootschalige drugshandel. Familieleden konden zich nauwelijks onttrekken aan hun criminele gedrag. 'Dat leken ze ook niet erg te vinden: ze hielpen mee en deelden in de opbrengsten', meldt het OM.



Witwassen en dealen

Het OM wil dat de 47-jarige Gouwenaar wordt veroordeeld voor het dealen van cocaïne, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Omdat de periode waarin de strafbare feiten zijn gepleegd korter is en omdat zijn rol in de criminele organisatie anders was, is de strafeis anders dan die voor zijn broer en neef.

De rechter doet 14 mei uitspraak.

