West Wekker: Rel om kleur winkelpui en opnieuw autobrand in Den Haag

Pak een kop koffie terwijl wij je in de West Wekker weer helemaal bijpraten. Met vandaag onder meer aandacht voor een dorpsrel om een winkelpui en opnieuw een autobrand in Den Haag.

1. Dorpsrel om rode pui van winkel: 'Wij balen hier ontzettend van'

De felrode pui van modewinkeltje DOS aan de Kempenaerstraat in Oegstgeest moet zo snel mogelijk in een andere, neutralere kleur geschilderd worden. De huidige kleur zou niet passen in de oudste winkelstraat van het dorp.

2. 'Geef dat DNA gewoon', zegt veroordeelde Remond P. in zaak om onschuld te bewijzen

'Als ze zeker weten dat ik het gedaan heb, waarom doet het Openbaar Ministerie dan zo moeilijk? Geef dat DNA gewoon.' Dat zei Remond P. gisteren tijdens het hoger beroep van de zaak waarin hij probeert aan te tonen dat hij niet de moordenaar is van Victor 't Hooft. P. is veroordeeld voor die moord op de Haagse zakenman in 2007, maar hij zegt onschuldig te zijn.

3. Opnieuw autobrand in Den Haag

Op de kruising van de Riddersdreef met de Melis Stokelaan in Den Haag is gisteravond een auto uitgebrand. Het is de vijfde auto in korte tijd die in die buurt in vlammen is opgegaan.

4. Haagse ouderen vinden verhuizing naar drukkere plek prima: 'Ik ben toch doof'

Het worden spannende tijden voor de ruim vijftig bewoners van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt in Den Haag. Het Haagse Wijk- en Woonzorg HWW gaat het tehuis namelijk grondig renoveren, dus worden de bewoners binnenkort tijdelijk verhuisd naar woonzorgcentrum Op de Laan in de Laan van Meerdervoort.

Het weer: Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Het wordt ongeveer veertien graden.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.