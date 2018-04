Speciaal boek bij 100-jarig bestaan Die Haghe Sanghers

DEN HAAG - Het begon in 1917 met 42 mannen die liederen zongen. Nu staan iedere maandag in het gebouw van het Diamant College in Den Haag nog steeds 42 mannen te zingen. Mannenkoor Die Haghe Sanghers sluit het feestjaar rond het 100-jarig bestaan bijna af. Maar maandagavond is het toch weer bijzonder: burgemeester Pauline Krikke en cabaretier Paul van Vliet zijn te gast.

Krikke is beschermvrouw van het koor. De traditie wil dat de burgemeester van Den Haag eigenlijk ere-voorzitter is. Pauline Krikke koos voor de functie van beschermvrouw. 'Dit koor, maar ook andere koren zijn heel belangrijk', zegt ze. 'Je ziet daarin de samenhang tussen mensen. Het samen repeteren, het samen uitvoeringen geven. En het is natuurlijk ook nog heel leuk om lid te zijn van een koor'.

Toch heeft Die Haghe Sanghers het niet makkelijk. Het jongste lid is 42, het oudste is 92 jaar oud. Ze redden het nog maar net. 'Zolang we dit aantal houden lukt het zeker, maar we zijn wel constant aan het kijken of we meer leden kunnen krijgen. Als je wilt overleven, moeten er leden bij', zegt voorzitter Kees Swanenburg.



Roemrijke geschiedenis

Na de oprichting werd het koor door toenmalig koningin Wilhelmina onderscheiden met de titel 'Koninklijk'. Tientallen leden kende het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers. Foto's in een speciaal gedenkboek dat aan Pauline Krikke en muzikale vriend Paul van Vliet wordt overhandigd, herinneren aan de tijd van weleer. Optredens op vliegdekschepen, reizen overal naar toe.

Maar nog steeds is het mannenkoor een begrip. Als afsluiter van het eeuwfeest staat nu een reis naar Praag gepland. Daar worden verschillende optredens gegeven. En Paul van Vliet wil graag iets met het koor samen gaan doen.



Iets speciaals

Dat deed hij eerder al eens, maar toen met twee liedjes. Of het koor het ziet zitten om er nog een paar meer te doen? Er wordt ingestemmend gelachen, natuurlijk. 'Ik ga het rustiger aandoen, maar dit doe ik heel erg graag', zegt Paul van Vliet.