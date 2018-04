Tennisster Arantxa Rus naar hoofdtoernooi Istanbul

MONSTER - Arantxa Rus uit Monster heeft zich geplaatst voor het WTA-tennistoernooi van Istanbul. Ze was maandag in de tweede kwalificatieronde te sterk voor Jelitsa Kostova uit Wit-Rusland. Het werd 6-2 en 6-0.

Rus had in de eerste kwalificatieronde al afgerekend met de Russin Irina Kromacheva: 7-5 en 6-0. Rus stuit in de eerste ronde van het hoofdschema op Shuai Zhang, de Chinese nummer dertig van de wereldranglijst. Zhang is als vierde geplaatst in de Turkse stad.

Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs komen deze week niet meer in actie in Istanbul. Zij strandden in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Hogenkamp verloor van Viktoria Tomova uit Wit-Rusland (1-6 en 2-6). Schoofs moest haar meerdere erkennen in Danka Kovinic uit Montenegro (3-6, 6-3 en 3-6).