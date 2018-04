'Het is één grote happening', langgerekt lint van scootmobielers door bollenstreek

NOORDWIJKERHOUT - Een langgerekt lint van scootmobielers trekt deze dinsdag door de bollenvelden in de regio. Het is weer tijd voor de Bloementoertocht. Die wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd.

'Om 10.30 uur gaan we rijden', vertelt organisator Jaap Walen. De deelnemers staat een tocht van 22 kilometer te wachten. 'Het wordt één grote happening', belooft Walen. 'Dinsdagavond hebben ze allemaal een big smile op hun gezicht.'

De deelnemers - zo'n 170 in totaal - worden behalve op mooie landschappen ook getrakteerd op koffie, thee en een lunch. 'Om 16.30 uur zijn we terug en worden ze getrakteerd op wijn of fris. Verder krijgen ze een medaille en bloemen mee naar huis.'



Vertrouwen terug

Volgens Walen is de tocht niet alleen leuk voor de ontspanning, maar ook belangrijk voor de deelnemers. 'Veel mensen met een scootmobiel denken dat ze met hun scootmobiel slechts eventjes naar de bakker kunnen en dat 'ie daarna weer aan de lader moet. Tijdens deze tocht merken mensen dat ze veel langer kunnen rijden. Ze krijgen zo hun vertrouwen terug.'