Monsterfile op de A4 na ongeluk, weg na uur weer vrij

HOOGMADE - Automobilisten moesten deze dinsdagochtend rekening houden met een lange file op de A4 naar Amsterdam. Vanwege een ongeluk bij Hoogmade werd de hoofdrijbaan rond 9.00 uur afgesloten. Dit leidde tot ruim anderhalf uur vertraging. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

De file - tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Limesaquaduct - had rond 9.45 uur een lengte van dertien kilometer. Verkeer richting Amsterdam werd aangeraden via Den Haag en Wassenaar te rijden, over de A12, de N44 en de A44. Om 10.15 uur werd de hoofdrijbaan weer vrijgegeven en nam de vertraging snel af.



Auto en vrachtwagen

Eerder op de ochtend waren er ook al problemen op de A4 naar Amsterdam, toen bij Zoeterwoude-Rijndijk. Die problemen werden veroorzaakt door een ongeluk waarbij een auto en een vrachtwagen betrokken waren. Die file leidde tot een klein half uur vertraging.