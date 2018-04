Oud-agent Hoefkade wil vervolging ex-collega om 'valse verklaring'

DEN HAAG - Een Haagse rechercheur wordt woensdag gehoord door het gerechtshof in een zaak die aangebracht is door een oud-agent van het bureau Hoefkade. De oud-agent wil dat het Openbaar Ministerie de rechercheur gaat vervolgen, omdat die in een rapport gelogen zou hebben over het verdwijnen van boetegeld in 2013. Zijn verklaring leidde mede tot het ontslag van de agent.

Nu praat Peter* met de media. Dat doet hij niet om de politie te schaden, bezweert hij: 'absoluut niet'. Hij wil alleen het handelen van een paar agenten aan de kaak stellen: 'want kennelijk komen ze hier mee weg.'

Meer dan twintig jaar werkte Peter bij de politie. Het was meer dan werk. De politie zat zo diep dat hij trouwde in zijn uniform. Hij werkte als agent, als rechercheur en aan het eind van zijn carrière als 'senior' aan het Haagse bureau Hoefkade. Aan dat bureau hield zijn loopbaan in 2014 op, na een beschuldiging van het verduisteren van boetegeld. Later sprak de rechter hem daarvan vrij, in juli 2016.



Vrijspraak is niet het einde

Maar met die vrijspraak houdt het verhaal van de oud-agent niet op. Want hij is nog niet klaar met de organisatie en vooral niet met rechercheur Koos*, die volgens Peter een valse verklaring aflegde die leidde tot zijn ontslag.

Woensdag wil het gerechtshof het verhaal van Koos horen. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Het is een kleine overwinning voor Peter. Ook zal het Openbaar Ministerie (OM) zijn standpunt dan kenbaar maken. Peter hoopt dat het gerechtshof het OM hierna verplicht om Koos te vervolgen.



Verkeersboete

Dit verhaal begint met een verkeersboete die Peter op 18 augustus 2013 uitschrijft aan een Pool, die stilstaat op de vluchtstrook. De Pool betaalt de boete, contant. Volgens de oud-agent wordt hij die avond weggeroepen in verband met een spoedmelding terwijl hij bezig is met het storten van het boetebedrag.

Al weet hij het niet meer zeker: 'Kennelijk, heb ik het in mijn lade gelegd, maar ik kan het mij niet meer herinneren.'



Agent geschorst, geld blijft spoorloos

Als weer een andere collega naar eigen zeggen, bijna een maand later besluit in de afgesloten kledingkast van Peter op zoek te gaan naar zijn motorhelm, vindt hij de boete. Maar het geld ontbreekt, volgens deze man. Hij maakt daarvan melding bij zijn leidinggevende. Samen kijken ze nogmaals in de kast, die ze wederom openmaken met een loper. Er wordt Koos een rapport opgesteld.

Het blijft een paar maanden stil rondom de zaak. Al die tijd werkt Peter gewoon door. Pas eind november krijgt hij een gesprek met een leidinggevende. Na het gesprek kijken ze samen nog eens in de kledingkast van Peter. Het geld ligt er niet, en blijft spoorloos. De oud-agent wordt geschorst. Hij komt thuis te zitten en zal niet meer terugkeren bij de politie.



Is er wel in mijn la gekeken?

Als Peter zich later tijdens een verhoor afvraagt of er wel in zijn lade op het bureau is gekeken, blijkt dat niet het geval, vertelt hij. Dat gebeurt uiteindelijk pas op vier februari 2014. In de lade ligt het geld en een afschrift van de bewuste boete.

Na de vondst van het geld stelt de rechercheur een nieuwe verklaring op. Na twee dagen komt hij met een rapport dat vol met details staat die niet in zijn vorige verklaring staan. Tevens staat het haaks op hetgeen Koos eerder verklaarde. De verklaring wekt de indruk dat Peter het geld en het afschrift van de bekeuring in de bureaulade heeft teruggelegd. Dat is de reden dat hij aangifte doet van valsheid in geschrifte tegen zijn oud-collega Koos.



Reactie politie

De politie is naar aanleiding van dit verhaal dinsdagochtend gevraagd om een reactie. Later op de dag heeft een woordvoerder laten weten dat ze niet willen reageren zo lang er nog geen uitspraak is.

* Omwille van de privacy zijn de namen van beide mannen in dit artikel gefingeerd.