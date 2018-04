Opschieten! Beste plekjes nu al geclaimd voor Koningsdag

DEN HAAG - De vlag hijsen, de Oranjes bekijken op de tv onder het genot van een oranje tompouce en natuurlijk de vrijmarkt. Het zijn slechts enkele tradities die elke Koningsdag weer terugkomen en ook in de week voor deze Hollandse feestdag lijkt er een traditie te zijn ontstaan: een stuk stoep claimen voor de vrijmarkt met stoepkrijt.

Ondanks dat het nog eventjes duurt voordat Koningsdag plaatsvindt, zijn er ook in Den Haag al door stoepkrijt afgezette stoepen en pleinen te vinden om zo het beste plekje te bemachtigen om alle rommeltjes van zolder te verkopen. Zo is er op de kruising van de Frederik Hendriklaan en de Willem de Zwijgerlaan al stoepkrijt te zien, al heeft de regen hier en daar wat roet in het eten gegooid. 'Er was meer stoepkrijt te zien, maar alles lijkt weggeregend te zijn', laat een van de ondernemers aan het kruispunt weten.

Een andere gewilde vrijmarktplek in Den Haag is het Frederik Hendrikplein. 'Er zijn al aardig wat plekken geclaimd met stoepkrijt', zegt een van de ondernemers aan het plein. 'De teksten en vakken zijn ondanks de regen nog goed te zien, dus wie nog een plekje wil lijkt haast te moeten gaan maken.'



Droge Koningsdag

Ondanks dat de aanloop naar Koningsdag ietwat regenachtig verloopt, lijkt het op Koningsdag zelf voornamelijk droog te zijn. Meteogroup meldt dat Koningsdag dit jaar overwegend droog zal verlopen, met kans op plaatselijke buien in de middag. Verder zal er weinig wind zijn en ligt de temperatuur rond de vijftien graden.

LEES OOK: Extra treinen vanuit Den Haag na afloop Koningsnacht