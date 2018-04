Buschauffeurs gaan volgende week staken

REGIO - De staking die werknemers in het streekvervoer eerder hadden aangekondigd, gaat door. Dat betekent dat er op maandag 30 april en dinsdag 1 mei geen streekbussen rijden. Dat heeft de FNV dinsdagochtend laten weten. Het stadsvervoer in Den Haag (HTM) rijdt wel.

Ook alle regionale treinen die niet van de NS zijn, zullen die dagen niet rijden. De staking wordt groter dan die van januari, toen werknemers in het streekvervoer het werk neerlegden.

De vakbond laat weten dat werkgevers in het streekvervoer tot dinsdag de tijd hadden om aan de eisen van de FNV en de buschauffeurs tegemoet te komen. Ze klagen over de te hoge werkdruk. Op 1 mei trekken stakers uit het streekvervoer naar Den Haag voor de viering van de Dag van de Arbeid.



Vertrouwen

Het vertrouwen in de werkgevers is weg bij Jack d'Hooghe, buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie. 'Ze luisteren al jaren niet naar onze signalen. Aan de onderhandelingstafel spelen ze mooi weer, maar op de werkvloer roepen de managers ijskoud dat er toch niks gaat veranderen aan de werkdruk. Dus we willen keiharde afspraken in de cao, zwart op wit, anders blijven ze ons uitknijpen.'

