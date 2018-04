Lawaaidemonstratie tijdens dodenherdenking aangekondigd door Leiderdorpse

LEIDERDORP - Via een Facebookevenement van de groep 'Geen 4 Mei Voor Mij' wordt een protest aangekondigd tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Demonstranten worden opgeroepen zoveel mogelijk lawaai te maken tijdens de herdenking. Achter de pagina 'Geen 4 Mei Voor Mij' zit de Leiderdorpse activist Christa Noëlla.

Christa Noëlla haalde twee jaar geleden al het nieuws toen ze aangaf niet mee te doen met de dodenherdenking. Dodenherdenking heeft volgens haar 'zijn waarde verloren door de hypocrisie van de samenleving.'

'Kom ook demonstreren tegen de racistische 4 mei viering', staat er nu op het Facebookevenement van 'Geen 4 Mei Voor Mij' te lezen. De groep wil dit jaar een lawaaiprotest organiseren op 4 mei om 20.00 uur, wanneer de rest van Nederland twee minuten stil is om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.



'Niet witte levens tellen blijkbaar niet mee'

De reden voor het protest is dat er niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht op 4 mei, maar ook militairen die sindsdien omkwamen. Hieronder vallen ook soldaten die deelnamen aan de politionele acties in Indonesië. 'Hiernaast herdenkt Nederland slechts de 22.000 witte slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog terwijl er in Nederlands Indië 4 miljoen doden vielen door oorlogsgeweld. Niet witte levens tellen blijkbaar niet mee in Nederland', valt onder andere op de Facebookpagina te lezen.

'Omdat wij dit soort hypocrisie zat zijn en een signaal aan de racisten die ons land regeren willen afgeven hebben wij daartoe besloten om op 4 mei om 20.00 een (lawaai) manifestatie te organiseren', aldus de groep 'Geen 4 Mei Voor Mij'.

VVD Amsterdam: Geen demonstratie





De VVD in Amsterdam wil niet dat er een dergelijek demonstratie komt tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Raadslid Marianne Poot zegt dat 'iedereen het recht heeft om te demonstreren' maar noemt het 'ongepast en zeer niet respectvol' om dat tijdens de herdening te doen.

Ze gaat waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen er woensdagavond vragen over stellen tijdens de Amsterdamse gemeenteraadsvergadering. Volgens zijn woordvoerder beraadt Van Aartsen zich nog op eventuele maatregelen.