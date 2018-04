Verkrachter die toesloeg terwijl kinderen lagen te slapen mogelijk drie jaar de cel in

NOOTDORP - Een 39-jarige verdachte uit Amsterdam hangt mogelijk drie jaar celstraf en TBS met dwang boven het hoofd. Die straf heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag geëist omdat de man een alleenstaande vrouw afgelopen zomer heeft verkracht in Nootdorp, terwijl haar drie jonge kinderen boven lagen te slapen.

De vrouw had de Amsterdammer leren kennen via Facebook. Na enkele leuke chatgesprekken besloten ze elkaar te ontmoeten in een restaurant in Den Haag. Toen de man een week later over trouwen begon, kreeg de vrouw daar een ongemakkelijk gevoel bij en wilde ze het contact verbreken. Omdat de man bleef aandringen, volgde er toch nog een ontmoeting in een restaurant en ook een bij haar thuis.

Na de ontmoeting bij haar thuis stond de man de volgende avond laat weer op haar stoep. Toen zij opendeed, duwde hij een hand voor haar neus en mond en tilde haar de woning binnen. Ze raakte bewusteloos, maar toen ze weer bijkwam, kreeg ze klappen in haar gezicht. De verdachte bedreigde haar met een mes uit haar keuken en verkrachtte haar. Uiteindelijk lukte het de vrouw om de straat op te vluchten en bij de buren alarm te slaan. Twee dagen later werd de verdachte in Amsterdam opgepakt.



'Vrijwillige seks'

De man heeft toegegeven dat hij seks had met de vrouw, maar volgens hem was dat vrijwillig. De officier van justitie hecht daar echter geen waarde aan. Op het mes trof de politie DNA aan van de verdachte. Ook zijn de verwondingen van de vrouw in lijn met haar verklaring. Verder blijkt uit hun chats dat de vrouw niets met hem te maken wilde hebben.

Na zijn arrestatie heeft de man bovendien geprobeerd om vanuit de gevangenis de vrouw telefonisch te intimideren om haar verklaring te laten aanpassen. Hij gaf haar de opdracht om zijn advocaat per email uit te leggen dat ze had overdreven. 'Je hebt moeite met luisteren... Ik kom sowieso vrij... Het gaat een probleem voor je worden.'



Voorlopig vrij

De man kampt met persoonlijkheidsproblemen en heeft een strafblad vanwege eerder ernstige geweldsdelicten. Op het moment van de verkrachting was hij ook voorlopig vrij; een eerdere celstraf was door een rechter geschorst. De officier van justitie vreest dan ook voor herhaling.