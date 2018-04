Omstreden financiering moskeeën: Haagse burgemeester wil maatregelen

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vindt dat er alles aan gedaan moet worden om 'onwenselijke' invloeden uit het buitenland tegen te gaan. Dat zegt ze naar aanleiding van onderzoek van Nieuwsuur en NRC, waaruit bleek dat islamitische instellingen in heel Nederland, en ook bij ons in de buurt, subsidie hebben gevraagd of gekregen uit Arabische landen.

Dat is omstreden, omdat Nederland bang is dat hierdoor extremistische ideeën worden verspreid. Het hoogste bedrag dat volgens het onderzoek is uitgekeerd aan een instelling is 1,1 miljoen euro. Dat bedrag ging naar een stichting uit Nootdorp.

Nieuwsuur en NRC hebben aangekondigd dat ze de komende dagen met meer resultaten naar buiten komen. De Haagse burgemeester vindt het daarom ook zinvol om nog even te wachten op de laatste ontwikkelingen van het onderzoek, voor ze meer over deze kwestie zegt.



Schrijftelijke vragen

Groep de Mos en D'66 stellen naar aanleiding van het nieuws schriftelijke vragen aan Burgemeester Krikke. Groep de Mos vindt het onacceptabel en wil dat er snel maatregelen komen tegen wat zij noemen 'dubieuze geldstromen vanuit het buitenland'. D66 wil vooral inhoudelijk meer weten. 'Is dit het topje van de ijsberg, naar wat voor projecten gaat het geld precies en wat doet dit voor de invloed die Golfstaten hebben op Haagse moskeeën?', vraagt de partij zich af. De PVV vindt dat alle instellingen die geld kregen uit de golfstaten per direct dicht moeten.

Krikke zegt al tijdens de kabinetsformatie aandacht te hebben gevraagd voor het probleem. Volgens haar zijn er goeie afspraken over gemaakt, maar is het nu tijd om 'De papieren werkelijkheid spoeding om te zetten in de praktijk'. Volgens Krikke laat het onderzoek zien dat het noodzakelijk is om in te grijpen.