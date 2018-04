In Zoetermeer gestolen auto gebruikt bij moord in Blerick

ZOETERMEER - De Volkswagen Caddy die is gebruikt door de daders van een moord in Blerick in Limburg, is gestolen in Zoetermeer. Het slachtoffer, de 44-jarige Kemal Zengin, werd eind augustus voor zijn huis vermoord. De politie is op zoek naar meer informatie over de auto. Opsporing Verzocht toont dinsdagavond een uitgebreide reconstructie van de moord.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Na de moord in Blerick in de nacht van 21 op 22 augustus 2017 wordt de vluchtauto van de daders gevonden in Amersfoort. De Volkswagen Caddy Maxi met kenteken VN-799-R is in brand gestoken op de Liendertseweg. Uit onderzoek blijkt dat de auto anderhalve maand eerder is gestolen in Zoetermeer.

Dat moet zijn gebeurd tussen zaterdag 8 juli 17.00 uur en maandag 10 juli 7.00 uur bij een bedrijf aan de Edelgasstraat op bedrijventerrein Lansinghage. Hoewel het lang geleden is, is de politie nog steeds op zoek naar getuigen van die diefstal.



Overgespoten

Toen de auto werd gestolen, was hij donkergrijs. Tijdens de moord was de Caddy donkerblauw. Tussen 8 juli en 21 augustus moet hij dus zijn overgespoten. Als u weet door wie of waar dat is gebeurd, wil de politie u graag spreken. Daarnaast zijn de kentekenplaten van de auto verdwenen. Ook die worden nog steeds gezocht.

De hoofdofficier van justitie in Limburg heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de daders.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Nationale Inlichtingen: 079-3458999

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem