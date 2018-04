Deel dit artikel:











Man steelt dure tas uit Haagse winkel De verdachte. Beeld: Politie

DEN HAAG - Met behulp van een geprepareerde tas is het een man gelukt om een dure tas van Michael Kors te stelen uit een winkel in Den Haag. Terwijl de vrouw waarmee hij in de winkel is schoenen aan het passen is, stopt hij de tas in zijn eigen tas en loopt ermee de winkel uit.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 april. Meer zaken zijn hier vinden. De diefstal vindt plaats op vrijdag 16 februari bij een winkel aan de Spuistraat. De man is duidelijk in beeld bij binnenkomst.

